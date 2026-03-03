Queen : Le jour où Freddie Mercury a été forcé de faire du playback à Sanremo

En 1984, le groupe est monté sur scène pour « interpréter » Radio Ga Ga

Le 3 février 1984, Queen faisait une apparition très attendue au célèbre Festival de Sanremo. Le groupe anglais venait promouvoir son nouvel album The Works, et plus particulièrement son premier single, « Radio Ga Ga ». Les fans et la presse italienne étaient en effervescence à l’idée de voir Freddie Mercury et ses comparses sur scène.

Pourtant, une décision surprenante des organisateurs allait transformer cette prestation en moment culte. Les responsables du festival avaient décidé que la chanson ne serait pas interprétée en live, mais uniquement en playback. Une annonce qui laissa Freddie Mercury complètement stupéfait.

Plutôt que de se plier silencieusement à cette règle, le légendaire chanteur opta pour une réponse à la hauteur de son caractère flamboyant. Sur scène, il sabota ostensiblement la prestation : il chantait avec le micro loin de sa bouche, reproduisait les gestes iconiques du clip de « Radio Ga Ga » et affichait un détachement théâtral qui ne laissait aucun doute sur son mécontentement. Le public, amusé et surpris, assistait à une performance qui resterait gravée dans les annales de l’histoire du groupe.

Cette apparition à Sanremo 1984 illustre parfaitement l’esprit rebelle et l’humour provocateur de Freddie Mercury, capable de transformer une contrainte en un moment inoubliable de rock et de spectacle.

Regardez la vidéo de Queen au Festival de Sanremo 1984 :