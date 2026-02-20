"Queen II" est de retour dans une édition collector monumentale !

En 1974, Queen posait les fondations de sa démesure avec "Queen II". En 2026, l'album iconique revient dans une version remixée et améliorée qui promet de révéler toute sa grandeur.

Avant Bohemian Rhapsody, avant les stades, avant la légende planétaire, il y a eu Queen II. Un album dense, théâtral, iconique, qui en 1974 montrait déjà que Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor et John Deacon ne jouaient pas dans la même cour que les autres groupes britanniques. Pensé comme une œuvre à deux visages, divisé en "Side White" et "Side Black", le projet est encore aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands chefs-d’œuvre de Queen, "Nous voulions créer quelque chose d’extraordinaire. Et nous l’avons fait", confiait Brian May.

Prévu pour le 27 mars 2026, le coffret "5CD + 2LP Queen II Collector’s Edition" propose un remix et un remaster complets, supervisés par Brian May et Roger Taylor. L’équipe de Justin Shirley-Smith, déjà aux manettes des précédentes rééditions, a travaillé à révéler davantage de clarté et de profondeur dans les arrangements. Résultat : un son plus ample, plus précis, qui met en lumière la richesse des compositions et l’audace des arrangements vocaux. Une immersion inédite dans l’univers du groupe.

Au-delà de l’album remixé, le coffret dévoile des trésors d’archives : sessions studio inédites, prises alternatives, pistes instrumentales, enregistrements live, morceaux restés inachevés à l'époque et même un livre de 112 pages, enrichi de clichés rares de Mick Rock et de paroles manuscrites. Cette édition pensée pour les collectionneurs, promet d'être bien qu’une simple réédition, Queen II s’impose comme une célébration de l’héritage du groupe. Les détails des CDs sont disponibles ci-dessous.

Tracklist du coffret :

CD1 : Queen II - 2026 Mix

1 - Procession

2 - Father To Son

3 - White Queen (As It Began)

4 - Some Day One Day

5 - The Loser in the End

6 - Ogre Battle

7 - The Fairy Feller's Master-Stroke

8 - Nevermore

9 - The March of the Black Queen

10 - Funny How Love Is

11 - Seven Seas Of Rhye

CD2 : Queen II - Sessions

1 - Procession (Stage Intro Tape - April 1973)

2 - Father To Son (Takes 4 & 9 - with Guide Vocal)

3 - As It Began (Brian's Studio Demo - October 1969)

4 - Some Day One Day (Take 1 - with Guide Vocals)

5 - The Loser In The End (Roger's First Demo)

6 - The Loser In The End (Roger's Second Demo)

7 - Ogre Battle (Takes 2 & 6 - with Guide Vocal)

8 - The Fairy Feller's Master-Stroke (Takes 4 & 9)

9 - Nevermore (Take 6)

10 - The March Of The Black Queen (First Section Takes 3 & 5)

11 - The March Of The Black Queen (Second Section Take 1)

12 - Funny How Love Is (Take 4)

13 - Seven Seas Of Rhye (Takes 4, 5 & 6)

14 - I Do Like To Be Beside The Seaside (Take 4)

15 - See What A Fool I've Been (B-side Version 2026 Mix)

16 - Not For Sale (Polar Bear)

CD3 : Queen II - Backing Tracks

1 - Procession

2 - Father To Son

3 - White Queen (As It Began)

4 - Some Day One Day

5 - The Loser in the End

6 - Ogre Battle

7 - The Fairy Feller's Master-Stroke

8 - Nevermore

9 - The March of the Black Queen

10 - Funny How Love Is

11 - Seven Seas Of Rhye

CD4 : Queen II - At The BBC

1 - See What a Fool I've Been (BBC Session 2, July 1973 - 2011 Mix)

2 - Ogre Battle (BBC Session 3, December 1973)

3 - Nevermore (BBC Session 4, April 1974)

4 - White Queen (As It Began) (BBC Session 4, April 1974)

5 - Procession - Intro Tape (Live at Golders Green Hippodrome, 13th September 1973)

6 - Father To Son (Live at Golders Green Hippodrome, 13th September 1973)

7 - Son And Daughter (Live at Golders Green Hippodrome, 13th September 1973)

8 - Guitar Solo (Live at Golders Green Hippodrome, 13th September 1973)

9 - Son And Daughter - Reprise (Live at Golders Green Hippodrome, 13th September 1973)

10 - Ogre Battle (Live at Golders Green Hippodrome, 13th September 1973)

11 - Liar (Live at Golders Green Hippodrome, 13th September 1973)

12 - Jailhouse Rock (Live at Golders Green Hippodrome, 13th September 1973)

CD5 : Queen II - Live

1 - Procession - Intro Tape (Live at the Rainbow, March 1974)

2 - Father To Son (Live at the Rainbow, March 1974)

3 - Ogre Battle (Live at the Rainbow, March 1974)

4 - White Queen (As It Began) (Live at the Hammersmith Odeon, December 1975)

5 - The March Of The Black Queen (Live at the Rainbow, March 1974)

6 - The Fairy Feller's Master-Stroke (Live at the Rainbow, March 1974)

7 - Seven Seas Of Rhye (Live at the Rainbow, March 1974)

8 - See What A Fool I've Been (Live at the Rainbow, March 1974)

LP1 : Queen II - 2026 Mix (Side White)

1 - Procession

2 - Father To Son

3 - White Queen (As It Began)

4 - Some Day One Day

5 - The Loser in the End

LP2 : Queen II - 2026 Mix (Side Black)

1 - Ogre Battle

2 - The Fairy Feller's Master-Stroke

3 - Nevermore

4 - The March of the Black Queen

5 - Funny How Love Is

6 - Seven Seas Of Rhye