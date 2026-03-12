Rolling Stones : Quand le gouvernement chinois impose une liste de chansons interdites pour la tournée en Chine

Le 12 mars 2003, un épisode pour le moins étonnant vient s’ajouter à la longue histoire rock’n’roll des The Rolling Stones.

Le 12 mars 2003, un épisode pour le moins étonnant vient s’ajouter à la longue histoire rock’n’roll des The Rolling Stones. Alors que le groupe s’apprête à se produire pour la première fois en Chine, les autorités du pays imposent une condition stricte : plusieurs morceaux jugés trop provocateurs devront disparaître de la setlist.

Une censure avant même de monter sur scène

Au début des années 2000, la Chine commence à ouvrir davantage ses portes aux artistes internationaux. Mais cette ouverture reste encadrée par une censure culturelle toujours très présente. Avant les concerts prévus à Shanghai et Beijing, le gouvernement chinois remet ainsi au groupe britannique une liste de chansons interdites.

Le motif invoqué est clair : certaines paroles sont considérées comme sexuellement explicites et contraires aux normes morales imposées par les autorités.

Quatre classiques dans le viseur

Parmi les titres censurés figurent plusieurs classiques des Rolling Stones. Les chansons suivantes sont interdites de scène :

Brown Sugar

Honky Tonk Women

Beast of Burden

Let's Spend the Night Together

Des morceaux pourtant emblématiques du répertoire du groupe. “Let’s Spend the Night Together”, par exemple, avait déjà fait scandale lors de sa sortie à la fin des années 1960 en raison de son message jugé trop suggestif. Quant à “Brown Sugar”, ses paroles abordant sexualité et esclavage ont régulièrement suscité la polémique au fil des décennies.

Une tournée finalement perturbée

Ironie du sort, les concerts prévus en 2003 ne se dérouleront finalement pas. À cette période, l’Asie est frappée par l’épidémie de SARS, qui entraîne l’annulation de nombreux événements internationaux.

Les The Rolling Stones devront attendre 2006 pour jouer leur premier concert en Chine, à Shanghai. Et même à cette occasion, le groupe accepte de respecter les restrictions imposées par les autorités chinoises, laissant ces titres controversés en dehors de la setlist.

Quand le rock rencontre la censure

Cet épisode illustre parfaitement la rencontre parfois explosive entre le rock occidental et la censure politique. Groupe symbole de provocation et de liberté artistique depuis les années 1960, les Rolling Stones ont dû, pour une fois, composer avec les règles d’un gouvernement peu enclin à tolérer les excès du rock.

Une situation paradoxale pour un groupe dont la réputation s’est construite précisément sur le fait de repousser les limites.

Si l’histoire du rock est jalonnée de scandales, il est plus rare de voir un État décider directement quelles chansons une légende du rock peut — ou non — jouer sur scène.