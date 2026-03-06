Keith Richards, des Rolling Stones, va être arrière-grand-père : sa petite-fille Ella Richards attend un bébé

La petite-fille du guitariste légendaire a annoncé sa grossesse en publiant une photo sur Instagram.

Le temps passe, mais la dynastie rock continue de s’agrandir. À 82 ans, Keith Richards, le légendaire guitariste des Rolling Stones, s’apprête à franchir une nouvelle étape familiale : il va devenir arrière-grand-père pour la première fois.

La future maman n’est autre que sa petite-fille, Ella Richards, mannequin de 29 ans, qui attend son premier enfant avec son compagnon de longue date, Sascha von Bismarck, 31 ans.

Une annonce faite sur Instagram

La nouvelle a été dévoilée sur Instagram avec une photo en noir et blanc montrant Ella Richards de profil, laissant apparaître son ventre arrondi. Une annonce simple et élégante qui a immédiatement attiré l’attention de nombreux proches et personnalités.

Ella Richards est la fille de Marlon Richards, lui-même fils de Keith Richards, et de Lucie de la Falaise, mannequin bien connu dans l’univers de la mode. Elle est aussi la petite-fille de la regrettée Anita Pallenberg, actrice, mannequin et créatrice qui a longtemps partagé la vie du guitariste des Rolling Stones.

Les félicitations du monde de la mode

Suite à l’annonce, le jeune couple a reçu une avalanche de messages de félicitations venus du monde de la mode et du divertissement.

Parmi eux, plusieurs mannequins célèbres comme Stella Maxwell, Poppy Delevingne et Jade Parfitt ont tenu à saluer la bonne nouvelle. Mais le message le plus remarqué reste celui d’Alexandra Richards, la sœur d’Ella, qui a également exprimé son enthousiasme face à l’arrivée prochaine du bébé.

Keith Richards rejoint Mick Jagger

Avec cette naissance à venir, Keith Richards rejoindra bientôt le cercle très particulier des arrière-grands-pères du rock.

Avant lui, un autre membre des Rolling Stones, Mick Jagger, avait déjà atteint ce statut en 2014, lors de la naissance de Assisi Jackson, l’enfant de sa petite-fille.

Une nouvelle page familiale s’ouvre donc pour Keith Richards, figure immortelle du rock. Après avoir marqué l’histoire de la musique avec les Rolling Stones, le guitariste s’apprête désormais à écrire un nouveau chapitre… celui d’arrière-grand-père.