Keith Richards s’associe à Gibson pour une collaboration unique et historique

Quand une légende vivante du rock ’n’ roll rencontre l’un des plus grands noms de la lutherie, le résultat ne peut être que mythique. Keith Richards, guitariste emblématique et âme éternelle des Rolling Stones, s’unit à Gibson Custom pour une collaboration aussi rare que précieuse, célébrant l’une des guitares les plus iconiques de l’histoire du rock : sa Gibson ES-355 noire de 1960.

Cette alliance donne naissance à deux instruments d’exception, fabriqués à la main au Gibson Custom Shop de Nashville et produits en quantités ultra-limitées. Développées en collaboration directe avec Keith Richards, ces guitares ne sont pas de simples hommages, mais de véritables répliques exactes de l’arme sonore qui accompagne le « Human Riff » sur les plus grandes scènes du monde depuis des décennies.

Une guitare devenue légendaire

Keith Richards découvre l’ES-355 dès 1969, l’emmenant sur les routes et en studio lors des sessions légendaires de Sticky Fingers et Exile on Main St.. Mais c’est sa ES-355 noire de 1960 qui entre définitivement dans la légende, devenant un pilier des tournées mondiales des Rolling Stones depuis 1997. Pour beaucoup de guitaristes, elle incarne tout simplement la guitare ultime de Keith Richards.

Deux éditions ultra-exclusives

Gibson Custom dévoile :

la Keith Richards 1960 ES-355 Collector’s Edition – Signed Guitar and Label , limitée à seulement 50 exemplaires , signés par Keith Richards sur l’étiquette intérieure et au dos de la tête ;

la Keith Richards 1960 ES-355 – Signed Label, produite à 100 exemplaires, avec signature sur l’étiquette intérieure.

Des pièces pensées autant pour les collectionneurs que pour les puristes du son rock.

Une réplique fidèle jusque dans les moindres détails

Chaque guitare est conçue à partir de scans 3D de l’original, avec des matériaux d’époque, un corps en érable/peuplier/érable, un manche en acajou au profil personnalisé Keith Richards, une touche en ébène, et un accastillage haut de gamme incluant un Bigsby® B7 et des mécaniques Grover® Rotomatic®.

Le tout est sublimé par le travail du Murphy Lab, qui reproduit des décennies d’usure authentique, jusque dans la finition nitrocellulosique ébène. Côté son, les micros Custombucker non paraffinés offrent ce grain brut, chaud et expressif qui a façonné l’ADN sonore des Rolling Stones.

« C’est ma six-cordes accordée de manière standard… une grande Gibson, c’est là que je me sens le plus à l’aise, » confie Keith Richards. Une déclaration qui résume à elle seule l’essence de cette collaboration.

Un morceau d’histoire du rock

Chaque instrument est livré avec un certificat d’authenticité, un étui Gibson Protector, et une réplique de la sangle utilisée par Keith Richards. Plus qu’une guitare, c’est un fragment vivant de l’histoire du rock ’n’ roll.

À plus de 80 ans, Keith Richards continue d’incarner l’esprit rebelle du rock, défiant le temps avec la même attitude, le même groove et la même guitare. Avec cette collaboration, Gibson et Keith Richards gravent une nouvelle page de légende, destinée à ceux qui savent que le rock ne se collectionne pas seulement… il se vit.