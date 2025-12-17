Fin du rêve : Les Rolling Stones annule la tournée européenne de 2026.

Keith Richards a décidé de se retirer du projet.

C’est une mauvaise nouvelle qui risque de laisser un goût amer aux fans de rock. Alors que Les Rolling Stones étaient pressentis pour repartir sur les routes européennes et britanniques en 2026, le projet de tournée des stades aurait finalement été annulé.

Selon les premières informations rapportées par The Sun, et qui auraient depuis été confirmées par la direction du groupe, la décision serait directement liée à l’état de forme de Keith Richards.

Keith Richards dit stop aux longues tournées

Âgé de près de 82 ans, le légendaire guitariste ne souhaiterait plus s’engager dans une tournée aussi longue, intensive et physiquement exigeante, qui devait s’étendre sur plus de quatre mois à travers le Royaume-Uni et l’Europe.

D’après plusieurs fuites internes, Keith Richards aurait clairement exprimé ses réticences face à un tel marathon scénique. Malgré l’enthousiasme des fans et les offres très attractives de grands promoteurs européens, le groupe aurait préféré mettre ces projets de côté, par respect pour les besoins et les limites du guitariste.

Une décision lourde de sens pour un groupe dont la réputation live s’est construite sur des tournées monumentales, devenues au fil des décennies de véritables événements culturels.

Une page se tourne… mais la musique continue

Si cette annulation marque la fin d’un rêve pour de nombreux fans espérant voir une dernière fois Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood et leurs complices enflammer les stades européens, tout n’est pas sombre pour autant.

Ronnie Wood a en effet confirmé que Les Rolling Stones sont actuellement en train de finaliser un nouvel album. Celui-ci est enregistré au célèbre studio Metropolis de Chiswick, situé dans l’ouest de Londres. Le disque serait presque terminé et sa sortie est prévue pour l’année prochaine.

Les Rolling Stones, entre héritage et lucidité

À plus de 60 ans de carrière, Les Rolling Stones prouvent une nouvelle fois qu’ils savent faire preuve de lucidité face au temps qui passe. Refuser une tournée européenne d’une telle ampleur n’est pas un aveu de faiblesse, mais sans doute un choix réfléchi pour préserver l’essentiel : la musique, l’amitié et la légende.

Si le rêve de la tournée européenne 2026 s’éteint, celui d’un nouvel album et d’une nouvelle page créative reste, lui, bien vivant.