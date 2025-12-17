"Un face-à-face à la David contre Goliath" : Yungblud revient sur son inoubliable prestation avec Black Sabbath

Devant 50 000 personnes à Birmingham, Yungblud a bouleversé le concert d’adieu de Black Sabbath. Une performance devenue virale, qu’il évoque aujourd’hui comme un tournant majeur.

Le 5 juillet dernier, lors du concert historique Back To The Beginning à Birmingham, Yungblud a livré l’un des moments les plus forts de l’hommage à Black Sabbath. Seul au piano, le chanteur britannique a repris "Changes" devant un public d’abord surpris : "Je suis monté sur scène sans être annoncé, et j’ai senti tout le stade se demander : 'C’est qui ce mec ?' ".

Initialement, Yungblud ne s’attendait pas à interpréter une ballade aussi intime. Conscient du défi, il a abordé ce moment animé par une seule intention : rendre hommage à Ozzy Osbourne :

"Je pensais qu’on allait me filer un morceau comme 'The Wizard', mais quand on m’a demandé de chanter une ballade, j’ai compris que ça allait être un face-à-face à la David contre Goliath [...] Tout ce que j’ai voulu faire, c’est dire à mon héros que je l’aimais."

Cette déclaration d’amour musicale sincère, a touché bien au-delà des fans présents ce soir-là. En quelques minutes, la performance a fait le tour du monde, s’imposant comme l’un des instants les plus marquants de l’histoire récente du rock live... et de sa propre histoire : "C’était irréel. Ce genre de moment, tu ne peux pas le prévoir ni le refaire. Rien n’était calculé, c’était juste vrai, et ça a parlé aux gens".

Depuis cette soirée, la trajectoire de Yungblud a pris une nouvelle dimension et sa reprise de "Changes" est aujourd’hui nommée aux Grammy Awards. Malgré une fin d’année freinée par des problèmes de santé l’ayant contraint à suspendre sa tournée, Yungblud prépare déjà son retour sur scène pour 2026. Une chose est sûre : ce moment avec Black Sabbath restera gravé comme celui où tout a changé pour le jeune artiste.