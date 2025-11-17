Yungblud annule les dates restantes de sa tournée 2025 pour raisons de santé !

Le jeune rockeur anglais a expliqué que des examens de routine de sa voix et de son sang ont révélé des problèmes qui le contraignent à s'arrêter.

Après avoir passé les derniers mois à défendre Idols, son quatrième album studio sorti en juin dernier, Yungblud vient de prendre une décision qui a secoué toute sa communauté. Le rockeur britannique, actuellement en pleine tournée mondiale, a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il devait annuler toutes les dates restantes de sa tournée 2025 pour raisons de santé.

Dans un message empreint d’émotion, l’artiste explique qu’à son retour d’un long voyage, des examens vocaux et sanguins ont révélé plusieurs problèmes nécessitant une pause immédiate. Sur avis médical, Yungblud est contraint de suspendre ses concerts jusqu’à la fin de l’année. Connu pour son énergie explosive et sa volonté de tout donner sur scène, il avoue avoir souvent tendance à se dépasser pour ne jamais décevoir son public — mais cette fois, il doit « prendre la situation au sérieux ».

C’est donc avec un profond regret que Harrison a confirmé l’annulation des shows prévus dans plusieurs villes américaines, dont Philadelphie, Cleveland et Washington, ainsi que l’ensemble des dates programmées au Mexique et en Amérique latine. Une nouvelle qui tombe comme un coup de massue pour les fans, mais qui s’accompagne d’un message sincère : cette décision, aussi douloureuse soit-elle, est nécessaire pour préserver sa santé et garantir la poursuite d’un parcours artistique qu’il souhaite durable.

Les détenteurs de billets seront intégralement remboursés, et ceux qui s’inscriront via le lien partagé par le chanteur recevront même un « cadeau » en remerciement de leur soutien. Un geste symbolique qui confirme une fois de plus la proximité de Yungblud avec sa communauté.

L’artiste a également tenu à rassurer tout le monde : il repartira en tournée en 2026, avec la volonté ferme de reprogrammer des concerts au Mexique et en Amérique latine pour rattraper ce rendez-vous manqué.

« Je n’oublie jamais votre amour et votre soutien », a-t-il écrit, promettant de revenir plus fort une fois remis sur pied.