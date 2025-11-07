Yungblud juge le rock d'aujourd'hui "chiant" car "les artistes n'osent plus"

Pour lui, il est temps "de faire du bruit"

S’il y a bien un artiste rock qui fait sensation depuis quelques années, c’est bien Yungblud ! Le rockeur britannique, connu pour son énergie débordante et son franc-parler, continue de bousculer les codes. Celui qui croyait que Rod Stewart était son grand-père n’a jamais caché son goût pour la provocation. Véritable électron libre de la scène musicale, il a réussi à collaborer avec Aerosmith, un véritable privilège pour un artiste de sa génération.

Récemment, Yungblud a de nouveau fait parler de lui après sa performance hommage à Ozzy Osbourne lors des VMA 2025. Une prestation qui a divisé : certains ont salué son audace, d’autres l’ont critiqué ouvertement. Mais comme à son habitude, le chanteur n’a pas hésité à remettre ses haters à leur place.

Dans une interview accordée à Audacy Music, Yungblud s’est exprimé sans détour sur l’état actuel du rock — et il n’y est pas allé de main morte :

“Le rock a été chiant pendant des années, parce qu’il n’avait plus le cran d’y aller à fond. Soit il restait coincé dans le passé, soit il devenait silencieux. Et ce n’est pas ça, le rock.”

Selon lui, le problème vient d’un manque d’audace et d’une peur de se réinventer :

“Je crois que les gens ont eu peur de foncer droit dans le mur, de faire du rock pur. On avait besoin de retrouver un peu d’irrévérence, un peu de rock’n’roll.”

Le chanteur voit dans son propre parcours un retour aux sources. Il se remémore les odeurs de colle et de câblage dans le magasin de guitares de son père, où il traînait déjà à l’âge de sept ans :

“C’est comme si j’y étais de nouveau. Et j’adore ça.”

Entre provocation, nostalgie et passion brute, Yungblud incarne cette nouvelle génération d’artistes qui veulent redonner au rock sa flamme — celle du danger, de la sincérité et de l’excès. Un rappel bienvenu à un genre qui, selon lui, a besoin de retrouver son irrévérence pour continuer à vibrer.