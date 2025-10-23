Quand Yungblud pensait... que Rod Stewart était son grand-père !

Sa grand-mère a de l'imagination !

Alors là, on tient une anecdote aussi improbable que rock’n’roll ! S’il y a bien un artiste qui, en quelques années, est devenu un véritable phénomène dans le monde du rock, c’est Yungblud. L’enfant de Doncaster, au style punk moderne et à l’énergie brute, enchaîne les tournées, les hits et les collaborations explosives. Adoubé par Ozzy Osbourne lui-même, critiqué par d’autres figures du rock plus old school, le Britannique est aujourd’hui l’un des visages les plus marquants d’une nouvelle génération rebelle.

Mais derrière l’attitude provoc’ et les looks colorés, Yungblud a aussi grandi avec une histoire de famille… plutôt délirante. Invité dans The Capital Evening Show with Jimmy Hill, le chanteur est revenu sur son enfance — et une anecdote hallucinante est ressortie : celle de sa grand-mère.

« Ma mère n’a jamais eu de père. Ma grand-mère était très imaginative et me mentait », raconte Yungblud en riant.

Et quelle imagination ! Sa grand-mère, sans doute un peu fantasque, avait décidé de faire rêver son petit-fils en lui racontant que… Rod Stewart était son grand-père ! Oui, LE Rod Stewart, icône absolue du rock britannique.

« Elle me donnait un bain de pieds et me disait que Rod Stewart était mon grand-père », se souvient le chanteur.

Une supercherie qui a tenu plusieurs années ! Jusqu’à ce que le jeune Yungblud, alors âgé de neuf ans, découvre la vérité… en faisant les courses.

« On était chez Asda, et j’ai vu un CD de Rod Stewart à la caisse. J’ai demandé : “Grand-mère, quand grand-papa rentre-t-il à la maison ?” Et tout le monde s’est mis à rire. »

Un moment culte digne d’une comédie britannique !

Et l’histoire ne s’arrête pas là, puisque Rod Stewart lui-même a eu vent de l’anecdote et a décidé d’y répondre avec humour. Le rockeur légendaire a envoyé un message à Yungblud :

« Il m’a écrit : “Salut mon petit-fils !” Et je me suis dit : Rod Stewart, il a de l’humour ! »

Entre autodérision et héritage rock, l’histoire illustre parfaitement l’esprit de Yungblud : sincère, un peu fou et toujours prêt à rire de lui-même.

Et finalement, même si Rod Stewart n’est pas son vrai grand-père, on peut dire que Yungblud a bel et bien hérité de l’âme du rock britannique.