Rod Stewart : Son amitié avec Donald Trump est terminée !

Le rock est encore très éloigné des idées du président américain.

On n’a plus besoin de présenter Rod Stewart ! Véritable icône du rock dans les années 70 et 80, le chanteur britannique à la voix éraillée continue de faire vibrer les foules, même à 80 ans passés. Malgré quelques problèmes de santé qui l’ont contraint à annuler plusieurs concerts en 2024, Sir Rod reste une bête de scène. Son secret pour rester en forme avant un concert ? Un cocktail surprenant qu’il boit avant de monter sur scène, une recette tenue secrète mais qu’il affirme redoutablement efficace.

À l’approche de son passage très attendu au festival de Glastonbury, le chanteur s’est confié au micro de Radio Times. L’occasion de revenir sur sa carrière impressionnante, mais aussi sur un sujet plus inattendu : sa relation avec Donald Trump.

"J’habitais littéralement à 800 mètres de là", explique-t-il en parlant de son ancien voisin et ami de longue date. Une amitié qui aura duré de nombreuses années, nourrie par la proximité géographique et les soirées mondaines.

Mais cette époque est bel et bien révolue. Depuis l’arrivée de Trump à la Maison Blanche, Rod Stewart a vu un homme changer radicalement :

"Depuis qu’il est devenu président, il est devenu un autre type. Quelqu’un que je ne connaissais pas", affirme-t-il sans détour.

Le chanteur ne cache pas sa déception, ni les raisons de leur rupture définitive. Le point de non-retour ? La situation à Gaza, un conflit qui le touche profondément :

"Non, je ne peux plus. Tant qu’il vend des armes aux Israéliens – et c’est toujours le cas. Comment cette guerre va-t-elle s’arrêter ?"

Des mots forts, portés par un engagement personnel. Rod Stewart, qui a toujours su mêler glamour et sincérité, prouve une fois encore qu’il reste un homme de convictions, même si cela signifie rompre des liens anciens.

Entre rock, politique et prise de position, Sir Rod nous rappelle que l’âge n’émousse ni le talent, ni les valeurs.