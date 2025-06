Rod Stewart : ce surprenant cocktail avec lequel il se gargarise pour performer en concert

L'astuce performance du rockeur : se gargariser au rhum coca avant les concerts.

Les rockeurs sont connus pour leur style de vue plutôt décousu, eux qui n'ont jamais été les spécialistes de l'organisation et de la planification au millimètre. Ils sont également réputés pour leurs excès en tous genres : femmes, alcool, drogues, tout ça consommé à l'extrême, mais aussi leur excentricité, qui a fasciné tant de personnes lorsque cette musique est arrivée. Et à ce petit jeu de l'excentricité, Rod Stewart s'en sort plutôt bien. Même dans ses petits rituels avant de monter sur scène, le chanteur a réussi à inclure l'alcool !

La légende a récemment subi des petits soucis de santé, qui l'ont forcé à arrêter les tournées mondiales, à l'âge de 80 ans. On peut quand même dire que l'artiste aura bien profité. D'autant que Rod Stewart ne s'est clairement pas ménagé pendant toute sa longue carrière : lors d'une interview pour Radio Times, il a même livré un de ses petits secrets alcoolisés pour performer sur scène. Avant chaque concert, le chanteur se gargarise, mais pas avec n'importe quoi :

Je me fais toujours un petit gargarisme avant de commencer : du rhum et du coca. J'en bois depuis 40 ans. Je n'en bois jamais à d'autres moments... Les cordes vocales ont besoin de beaucoup de soins. Je veux dire, c'est de l'or en barre.

On ne le croit pas tellement concernant le fait qu'il ne boit qu'avant de monter sur scène, mais après tout, c'est bien possible, et ce ne serait pas le premier artiste à changer complètement d'attitude avant de grimper sur scène pour enflammer la foule. On espère pouvoir profiter encore un peu de lui en live, car même si Rod Stewart ne fait plus de tournées internationales, il donnera certainement encore quelques concerts. Et il se murmure même qu'un album avec son ancien groupe, Faces, serait en route... On vous tient au courant !