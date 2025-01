Rod Stewart : ce jour où Ross de Friends lui a remis ses papiers de divorce

Oui, on sait, ça fait beaucoup d'informations dans un seul titre, mais l'anecdote racontée par David Schwimmer lui-même est assez folle !

Parmi tous les métiers possibles et imaginables, celui qui consiste à remettre aux gens en main propre leur assignation à comparaître devant un tribunal n'a pas trop la cote. Car bien souvent, les gens qui reçoivent le papier sont évidemment plutôt mécontents de se voir convoqués par la justice, et ils auraient préféré mettre tout ça sous le tapis (d'où l'utilité de trouver des gens qui leur remettent le document en main propre). David Schwimmer, l'acteur qui se cache derrière Ross dans "Friends", a justement une folle anecdote à raconter au sujet de Rod Stewart et des papiers de son divorce.

L'acteur était de passage dans un tout nouveau late show américain : "The Late Show With Stephen Colbert". Emission pendant laquelle il s'est confié à propos de sa jeunesse, pendant laquelle il a exercé différents jobs pour se faire un peu d'argent, notamment celui de remettre en main propre les documents de justice aux gens concernés :

Un été, après ma première année d'université, je cherchais du travail. Et ma mère m'a dit : "Eh bien, tu peux être huissier de justice pour moi". Ma mère était avocate spécialisée dans les divorces. J'étais donc le type qui sortait de nulle part et qui vous remettait les papiers du divorce. À l'époque, j'avais 18 ans et j'étais comme James Bond. Je ne suis pas James Bond ! Parce que vous êtes informé de l'endroit où ils pourraient se trouver. Une fois... Dieu merci, je ne l'ai jamais croisé depuis, j'ai dû remettre les papiers à Rod Stewart. Je ne sais même pas s'il sait que c’était moi. Je ne pense pas qu'il le sache.

Evidemment l'animateur lui alors tout de suite répondu : "maintenant, il le sait", ce qui a bien fait rire tout le monde. On aurait adoré avoir la réaction en direct de Rod Stewart... Peut-être pour les prochaines semaines !