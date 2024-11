C'est officiel ! Rod Stewart arrête les tournées mondiales

Mais le chanteur de 79 ans ne prend pas sa retraite pour autant !

Rod Stewart arrête les grandes routes !

C’est un petit clap de fin pour l’un des artistes les plus emblématiques de sa génération. À 79 ans, après des décennies de succès et des tournées à travers le monde, Rod Stewart a annoncé qu’il mettait un terme aux tournées mondiales. Sur son compte Instagram, l’icône britannique a partagé cette décision avec ses fans, tout en rassurant sur ses projets futurs :

"Ce sera la fin des tournées mondiales à grande échelle pour moi, mais je n’ai aucune envie de prendre ma retraite."

Toujours plein d’humour et d’énergie, Rod Stewart a ajouté :

"J’aime ce que je fais et je fais ce que j’aime. Je suis en forme, j’ai une chevelure bien fournie et je peux courir le 100 mètres en 18 secondes à l’âge de 79 ans."

Malgré sa bonne santé, le chanteur souhaite désormais adopter un rythme plus calme. Il envisage de se concentrer sur des projets plus intimistes, comme une éventuelle tournée intitulée "Great American Songbook, Swing Fever", qui pourrait voir le jour l’année prochaine dans des salles plus petites. Mais rien n’est encore fait :

"Il se peut aussi que je ne le fasse pas…"

Dans son message, Rod Stewart exprime son envie de prendre du recul sur la vie de scène, de ménager son énergie et de s’accorder davantage de temps personnel. Si cette annonce marque la fin d’une époque, elle ne signifie pas pour autant qu’il abandonne complètement la musique. Ses fans peuvent donc espérer encore profiter de sa voix légendaire, mais sous un format plus intime et différent.