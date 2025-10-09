Yungblud attaque les frères Hawkins : "C'est juste de la jalousie !"

Le rockeur a décidé de répondre à ses détracteurs après sa performance au VMA !

Après des semaines de silence, Yungblud a enfin donné la contre-attaque. Considéré comme l’un des artistes les plus marquants du moment dans le monde du rock, le jeune Britannique n’a pas mâché ses mots face aux critiques.

Fils spirituel de Ozzy Osbourne, qu’il considérait comme son mentor, Yungblud n’a cessé de lui rendre hommage depuis la mort du Prince des Ténèbres, survenue le 22 juillet dernier. Parmi les nombreuses performances qui ont suivi, celle donnée avec Aerosmith en hommage à Ozzy a particulièrement fait parler d’elle.

Mais tout le monde n’a pas vu cette prestation d’un bon œil. Les frères Hawkins, membres de The Darkness, n’ont pas hésité à tacler le chanteur en qualifiant sa performance de "Rock n’ Roll sous un filtre Instagram". Une attaque cinglante qui a mis le feu aux poudres dans le milieu du rock britannique. Et comme si cela ne suffisait pas, Justin Hawkins, le frontman du groupe, a enfoncé le clou en déclarant que Yungblud "n’avait jamais écrit une seule bonne chanson de sa carrière".

Une pique d’autant plus violente que Yungblud s’apprête à sortir un album commun avec Steven Tyler et Aerosmith, un projet déjà très attendu par les fans. Interrogé récemment par Jack Osbourne, le fils d’Ozzy, l’artiste de Doncaster a tenu à répondre à ses détracteurs avec émotion :

"Je ne faisais que donner le meilleur de moi-même pour ton père, parce qu’il m’avait fait un tel cadeau", a-t-il expliqué, faisant référence à la croix en or qu’Ozzy Osbourne lui avait offerte. "Quand les gens essaient d’intellectualiser un sentiment spirituel et six musiciens sur scène qui vous aiment, c’est juste de l’amertume et de la jalousie."

Avec cette déclaration, Yungblud assume pleinement son rôle de héritier du rock moderne et prouve une fois de plus qu’il n’a pas peur d’affronter ses critiques — même quand elles viennent de vétérans de la scène britannique.