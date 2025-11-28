Dans une interview spéciale célébrant la vie de cette icône, les proches de Lemmy reviennent sur ses derniers jours.

Dix ans se sont écoulés depuis que Lemmy Kilmister nous a quittés, le 28 décembre 2015, et pourtant son héritage reste intact. Le leader de Motörhead, figure indestructible du rock’n’roll, demeure l’une des influences les plus puissantes de la scène rock et métal. Après plus de 50 ans de carrière, Lemmy continue de vivre à travers sa musique, son attitude et cette aura unique qui n’appartient qu’aux légendes.

À tel point qu’une statue trône déjà dans sa ville natale, et que des rumeurs évoquent même une salle de concert à son nom. Totalement mérité pour un homme qui aura tout donné pour le rock, jusqu’à son dernier souffle.

« Il voulait mourir sur scène »

Dans une interview spéciale célébrant la vie de cette icône, les proches de Lemmy reviennent sur ses derniers jours. Diagnostiqué d’un cancer en phase terminale en décembre 2015, son ancien manager Todd Singerman révèle que son état d’esprit n’a surpris personne :

« Son seul objectif était littéralement de mourir lors du dernier concert de la dernière tournée », confie-t-il. « Il l’a raté de deux semaines. Tout comme Ozzy. Ils sont tous deux morts exactement 17 jours après leur dernier concert. »

Pour Biff Byford (Saxon), autre compagnon de route, le constat est clair :

« Je pense qu'il voulait mourir sur la route. Mais il n’aura pas été trop déçu de la façon dont les choses se sont déroulées. En jouant à un putain de jeu vidéo. Il est mort comme il a vécu. Au moins, ça a été rapide. »

« Ce n'est pas une tragédie »

Les anciens membres de Motörhead évoquent Lemmy avec un mélange de respect, d’admiration et de tendresse.

« Dans les interviews, les gens disaient : “C’est une véritable tragédie.” Je répondais : “Ce n’est pas une tragédie” », explique le batteur Mikkey Dee. « C’est triste, bien sûr, mais regardez les choses en face : Lemmy a vécu 70 ans selon ses principes, à sa manière. »

Un homme libre jusqu’à la fin.

« Nous jouerions encore dans Motörhead »

Pour le guitariste Phil Campbell, si Lemmy était encore parmi nous, rien n’aurait changé :

« Que ferait-il s’il était encore là ? La même chose qu’il a toujours faite. Nous jouerions dans Motörhead. Nous n’avons jamais parlé de la fin. Toujours du prochain album, de la prochaine tournée, du prochain concert. Nous continuerions à tout donner, que cela plaise ou non. »

« Il a affronté la mort comme un champion »

Mais c’est sans doute Mikkey Dee qui résume le mieux l’esprit de Lemmy dans ses derniers instants.

« Comment a-t-il affronté la mort ? Comme un champion », confie-t-il à Metal Hammer. « Lorsque le médecin est venu à la maison et nous a annoncé la nouvelle, j’ai fondu en larmes. Je n’ai pas pu m’en empêcher. Et c’est Lemmy qui m’a réconforté, putain. »