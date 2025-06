Lemmy Kilmister : bientôt une salle de concert à son nom ?

Le chanteur de Motörhead continue de recevoir les hommages.

Lemmy Kilmister est une véritable légende du rock, dans le sens où il a participé à façonner l'image de la rockstar, excessive, exubérante, mais aussi géniale, charismatique et créative, qui suit les stars de cette musique depuis des années maintenant. En 40 ans de carrière, le chanteur et bassiste du groupe Motörhead a marqué les esprits à jamais. Si bien que depuis sa mort, survenue en 2015 à la suite d'un cancer, les hommages n'ont jamais cessé. Cette semaine, on apprend qu'une salle de concert à son nom pourrait voir le jour dans sa ville natale !

Il y a quelques semaines, on apprenait qu'une statue à l'effigie de la star allait être inaugurée dans sa ville natale de Burslem. Mais ça ne suffit visiblement pas, puisqu'un autre hommage pourrait bientôt lui être rendu dans sa ville natale, et cette fois ça aurait probablement bien plus fait plaisir à Lemmy ! Cet hommage pourrait prendre la forme d'un club de musique de 800 places, nommé "Kilmister Halls", sous la pression de la population locale qui veut à tout prix honorer la mémoire de l'artiste.

La salle remplacerait le bâtiment vide du Queen's Theatre et c'est IFK Legacy CIC, la société qui était déjà à l'origine de la création de la statue de Lemmy Kilmister, qui a proposé le lieu. La société voudrait même acquérir le bâtiment vide qui accueillerait plus tard la salle de concert.

Bref, ça se bouscule pour rendre hommage à celui qui est une des plus grandes légendes du heavy metal, et ça, c'est beau !