Motörhead : 50 ans de carrière célébrés avec rééditions et hommages

"Ace of Spades" va découvrir une deuxième vie !

Le monde du rock s'apprête à célébrer un anniversaire exceptionnel : les 50 ans de carrière du groupe Motörhead. Fondé à Londres en 1975 par Lemmy Kilmister, Motörhead a marqué l'histoire de la musique avec son style unique, mêlant rock, heavy metal et punk.

Plus de 25 millions d'albums vendus, 20 millions d'auditeurs sur Spotify, plus de 112 millions de vues sur YouTube et des milliers de concerts à travers le monde… Les records sont nombreux pour Motörhead. Le groupe a également été récompensé d'un Grammy Award en 2004 pour la meilleure performance metal avec le titre "Whiplash".

Pour marquer cet anniversaire, Motörhead a prévu une série d'événements et de sorties exceptionnelles. Les amateurs de vinyles seront ravis d'apprendre la réédition de trois albums emblématiques du groupe : "Overkill", "Bomber" et "Ace of Spades".

Cette année marque également le dixième anniversaire de la disparition de Lemmy Kilmister, figure emblématique du groupe. Pour honorer sa mémoire, sa ville natale de Stoke-on-Trent inaugurera une statue à son effigie le 8 mai, lors de la Journée internationale de Motörhead.

Phil Campbell, guitariste du groupe, a souligné l’importance de la musique de Motörhead à travers le temps : "C'est incroyable de savoir que notre musique, et tout ce qu'elle représente, continue de trouver un écho auprès de tant de gens. La musique reste aussi vitale et importante que jamais parce qu'elle dégage une énergie et une honnêteté uniques dont nous aurons toujours besoin."