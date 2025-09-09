VMA 2025 : Yungblud et Aerosmith embrasent la scène pour un hommage explosif à Ozzy Osbourne !

On ne pouvait pas faire un meilleur hommage au Prince des Ténèbres.

La cérémonie des MTV Video Music Awards 2025 a pris une tournure inoubliable, se transformant en un hommage vibrant à la légende du rock Ozzy Osbourne, disparu le 22 juillet dernier à l’âge de 76 ans des suites d’une crise cardiaque, après une longue lutte contre la maladie de Parkinson et divers problèmes de santé.

La soirée s’est ouverte par un montage retraçant la carrière exceptionnelle du Prince des Ténèbres, mêlant images cultes et extraits de concerts. Le public a ensuite découvert un message bouleversant de son fils Jack Osbourne :

« Je sais pertinemment qu’il serait incroyablement heureux de voir ces grands musiciens perpétuer son héritage et inspirer la prochaine génération de rockers », a-t-il confié, remerciant tout particulièrement Yungblud, Nuno Bettencourt et Aerosmith avec ses figures emblématiques Steven Tyler et Joe Perry.

L’hommage live a démarré sur les chapeaux de roue avec une version déchaînée de « Crazy Train », portée par l’énergie brute de Yungblud et la virtuosité du guitariste d’Extreme, Nuno Bettencourt. La tension est montée encore d’un cran avec une reprise intense et habitée de « Changes », ballade culte de Black Sabbath, qui a fait frissonner la salle entière.

Mais c’est le final qui a marqué les esprits : dans un moment de grâce, Steven Tyler et Joe Perry ont rejoint Yungblud sur scène pour livrer une interprétation magistrale de « Mama, I’m Coming Home ». Portée par la voix rocailleuse de Tyler et l’émotion palpable du public, la chanson s’est transformée en une véritable communion.

Entre puissance, émotion et authenticité, cet hommage a confirmé que l’héritage d’Ozzy Osbourne continuera de briller, porté par les générations montantes du rock comme par les icônes éternelles.