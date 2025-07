Ozzy Osbourne est mort à 76 ans.

Le monde du rock est en plein deuil !

Le monde du rock et du métal est en deuil. Ce mardi 22 juillet au soir, heure française, la nouvelle est tombée : Ozzy Osbourne est mort à l’âge de 76 ans. Une annonce bouleversante pour des millions de fans à travers le monde. Le Prince des Ténèbres, pionnier du heavy metal, s’éteint après une carrière hors normes, marquée par l’excès, le génie et une incroyable longévité.

Pourtant, il y a tout juste quelques semaines, le 4 juillet dernier, Ozzy Osbourne faisait encore vibrer la scène une dernière fois aux côtés de Black Sabbath. C’était au Villa Park, stade emblématique de Birmingham, sa ville natale. Ce concert d’adieu, aussi électrique qu’émouvant, a rassemblé des fans venus des quatre coins du globe. Il a surtout permis de récolter une somme colossale pour des œuvres caritatives, à l’image d’un homme qui, malgré son image sulfureuse, n’a jamais cessé de faire preuve d’un grand cœur.

Retiré de la scène mais pas du monde, Ozzy Osbourne préparait ces derniers mois un nouveau livre, un récit intime et lucide sur sa vie, ses excès, ses douleurs, et ses dernières années marquées par la maladie. Il voulait offrir à ses fans un ultime regard sur son parcours, avec l’autodérision et la franchise qui le caractérisaient.

Avec sa disparition, c’est une légende vivante du rock qui s’éteint. De Black Sabbath à sa carrière solo, d’“Iron Man” à “Crazy Train”, Ozzy Osbourne a redéfini les codes du genre, inspiré des générations entières, et imposé une présence scénique inimitable.

Repose en paix, Ozzy. Tu étais, tu es, et tu resteras pour toujours le Prince des Ténèbres.