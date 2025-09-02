Yungblud rend hommage à Ozzy Osbourne en plein concert !

L'artiste a décidé de reprendre une des chansons de son idole !

Plus besoin de le présenter, Yungblud est aujourd’hui l’un des visages les plus marquants de la relève du rock anglais. Avec des albums et des titres devenus de véritables joyaux, l’interprète de "Hello Heaven Hello" continue de s’imposer comme un incontournable de la scène internationale. Actuellement en pleine tournée, il électrise les foules, casse les codes et fait trembler les enceintes à chaque performance.

Mais cette tournée a pris une tournure encore plus symbolique. Après la mort du Prince des ténèbres, Ozzy Osbourne, survenue le 22 juillet dernier, Yungblud a fait une promesse à ses fans : reprendre à chaque concert le mythique morceau "Changes", en hommage à l’icône du heavy metal.

Sur X, une vidéo circulant de cette reprise bouleversante montre Yungblud, en larmes, offrant une interprétation chargée d’émotion qui a bouleversé le public. Mais pas seulement. Le 26 août dernier, l’hommage a pris une dimension encore plus forte : Geezer Butler, bassiste de Black Sabbath, était présent dans la salle et a été profondément marqué. Sur les réseaux, il a écrit : "De superbes chansons, beaucoup de plaisir, un groupe génial, et bien sûr l’incroyable @yungblud #fantastic."

Un retour qui a une valeur particulière pour Yungblud. Grand fan d’Ozzy depuis toujours, il avait eu la chance de le côtoyer avant sa disparition. Dans une interview accordée au NME, il avait confié : "Ozzy était un personnage de ma vie qui reflétait tout ce que je vivais. J’ai toujours été un peu excessif." Avant d’ajouter : "J’ai toujours été perçu comme un peu fou. J’ai toujours été perçu comme un peu bruyant, mais lorsque certaines personnes voyaient cela comme un point négatif, Ozzy me donnait l’espoir qu’il existait une voie pour quelqu’un comme moi dans le monde."

Plus qu’un modèle, Ozzy était un véritable mentor pour Yungblud. Et nul doute que, de là-haut, le Prince des ténèbres doit être fier de voir l’un de ses plus grands admirateurs porter haut l’étendard du rock.