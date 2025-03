YUNGBLUD va faire un grand retour fracassant avec son nouveau titre “Hello Heaven, Hello” !

Un morceau qui sonne comme une déclaration d'intention !

9 minutes et 6 secondes : voilà le programme qui attend les fans de YUNGBLUD, avec son nouveau titre, "Hello Heaven, Hello", un morceau qui marque un nouveau départ pour l'enfant terrible du rock, à découvrir dès ce mardi 18 mars à 20h, heure française.

Ses fans l'ont d'ailleurs remarqué : le changement est total pour Dom Harrison. Entre son look différent, et son teasing minimaliste, avec une série de clichés en noir et blanc, torse nu face à un mur d'amplis Marshall, micro à la main, et un petit "merci" en légende. Pareil pour la bio, avec un petit "Hello". Juste en dessous, un lien mystérieux qui amène vers le site internet du chanteur.

Si pour le moment, peu d'informations ont fuité quant à ce nouveau titre, le chanteur de 27 ans avait donné quelques informations en décembre sur le fait qu'il était en train de travailler sur un nouvel album, porté par une vision totalement nouvelle :

“Ce nouvel album tourne autour de l’amour de soi et de la réappropriation de son identité. Peu importe d’où tu viens ou ce que tu crois, tu peux être accepté tel que tu es. C’est ce dont j’avais besoin d’écrire un album.“ - Dominic Harrison

L'artiste compte bien offrir un tournant à sa carrière, un contraste assez fort avec ses précédentes œuvres, souvent dominées par la douleur et la révolte :

“Beaucoup ont eu des opinions sur moi. Et ça m’a touché, évidemment. Mais pour la première fois de ma vie, je commence à m’aimer vraiment. J’ai toujours écrit depuis un sentiment de haine envers moi-même. Cette fois, j’ai conçu un opéra rock, un double album sans aucune limite à l’imagination.“ - Dominic Harrison

Son rêve ? Donner naissance à un album de rock classique, un peu comme les Led Zeppelin, mais en version 2.0 :

“On s’est demandé : qu’est-ce qu’on aime vraiment ? Le rock. Alors comment le faire évoluer tout en restant fidèles à ce qu’on kiffe à fond ? Faisons un album qu’on prendrait plaisir à écouter nous-mêmes !“ - Dominic Harrison

Rendez-vous donc le mardi 18 mars à 20h pour voir si le chemin emprunté est le bon.