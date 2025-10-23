La première ministre japonaise avoue... adorer le heavy métal : "Je joue de la batterie pour me défouler avec Deep Purple et Black Sabbath"

Alors celle là on ne l'avait pas vu venir !

Le Japon vient d’entrer dans l’histoire en élisant sa première femme Première ministre, Sanae Takaichi. Une victoire politique majeure pour l’archipel, mais une autre révélation a surpris le grand public : la nouvelle cheffe du gouvernement est une véritable fan de heavy metal… et une batteuse à ses heures perdues.

Dans une interview accordée à TOKYO FM Podcasts, Takaichi est revenue sur cette passion atypique pour une dirigeante politique :

« À l’école primaire, j’ai commencé à écouter Black Sabbath : Paranoid, Sabbath Bloody Sabbath et des trucs comme ça », explique-t-elle.

« Puis, au collège, Deep Purple est arrivé. Je suis tombée amoureuse de chansons comme Burn et Smoke On The Water. »

Un goût prononcé pour les riffs puissants et les solos incendiaires qui ne l’a jamais quittée. Aujourd’hui encore, cette passion lui sert d’exutoire face aux tensions liées à la politique :

« Quand mon mari dit ou fait quelque chose qui m’agace, je joue de la batterie électronique après qu’il soit couché », confie-t-elle en riant.

« Burn de Deep Purple est un classique pour moi. Jouer m’aide à décompresser. »

Ce qui distingue Sanae Takaichi des autres leaders mondiaux, c’est son authenticité. Elle n’essaie pas de dissimuler ses goûts ou de lisser son image : elle assume pleinement son côté rockeuse. Comme le rapporte Bandwagon Asia, elle n’est pas une simple admiratrice du genre : c’est une batteuse de métal chevronnée, avec un faible pour Black Sabbath, Deep Purple et Iron Maiden.

Entre les réunions diplomatiques et les riffs endiablés, Sanae Takaichi prouve qu’on peut diriger un pays tout en headbanguant sur Smoke On The Water. Une première ministre rock’n’roll, à l’image d’un Japon moderne qui ne cesse de bousculer les codes.