Iron Maiden sera en France pour deux dates exceptionnelles !

L'année 2026 sera riche en concert de rock dans l'hexagone !

Quelle bonne nouvelle pour les fans de rock en France ! Le groupe mythique de hard-rock métal, Iron Maiden, s’apprête à poser ses valises dans l’Hexagone pour deux concerts qui s’annoncent déjà légendaires.

Après avoir enflammé le London Stadium le 28 juin dernier devant plus de 75 000 personnes, le groupe de Bruce Dickinson, qui célèbre ses 50 ans de carrière, revient en force pour offrir un véritable show aux fans français. Et ce ne sera pas n’importe où : rendez-vous à Paris La Défense Arena le 22 juin 2026 et au Groupama Stadium de Lyon le 28 juin 2026 !

Petit conseil pour les chanceux qui décrocheront leur billet : inutile de dégainer vos smartphones. Comme le groupe Ghost, Iron Maiden interdira les téléphones afin que chacun profite d’un moment unique et inoubliable.

La prévente des places débutera le vendredi 26 septembre à 10h (inscription ouverte jusqu’au jeudi 25 septembre à 22h). La mise en vente générale, quant à elle, aura lieu le lundi 29 septembre à 10h.

Alors, amis parisiens et lyonnais, préparez-vous : vous allez assister à l’un des plus beaux concerts de l’année.