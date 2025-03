Iron Maiden célèbre ses 50 ans avec un documentaire officiel

On le sait, des choses spéciales vont se passer pour les 50 ans d’Iron Maiden. C’est officiel, le groupe va célébrer ses 50 ans de carrière avec un documentaire. Universal Pictures Content Group a annoncé la production d’un film retraçant l’histoire du groupe, prévu pour l’automne 2025.

Ce projet va mettre en lumière les moments clés de leur parcours et leur influence sur le heavy metal. Fondé en 1975 dans l’East End de Londres par le bassiste Steve Harris, Iron Maiden est devenu une icône mondiale du heavy metal. Avec 17 albums studio, plus de 100 millions de disques vendus et près de 2 500 concerts dans 64 pays, le groupe a marqué la musique.

Le documentaire, réalisé par Malcolm Venville, explorera cette épopée à travers des interviews des membres actuels et passés du groupe, ainsi que des témoignages de fans comme Javier Bardem, Lars Ulrich (Metallica) et Gene Simmons (Kiss).

Rod Smallwood, manager du groupe, a exprimé son enthousiasme pour ce projet : "Nous avons donné un accès illimité au groupe, à nos fans et à nos pairs musicaux. Ce film captivera non seulement les amateurs de musique, mais aussi tous ceux qui aiment les histoires d’outsiders devenant des légendes."

Parmi les moments forts du film, il y aura la dernière interview de Paul Di’Anno, premier chanteur du groupe, décédé récemment. Cette inclusion souligne l’importance historique et émotionnelle du projet.

In celebration of 50 epic years, Iron Maiden are excited to announce that an official feature documentary about the band will be released later this year!



Created in partnership with Universal Pictures Content Group the long-awaited documentary is an emotive journey through Iron… pic.twitter.com/5lzkEa6kiu