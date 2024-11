Paul Di'Anno : Voici les causes de sa mort !

L'ancien chanteur d'Iron Maiden est décédé à l'âge de 66 ans.

La nouvelle a secoué le monde du hard-rock et du métal. Paul Di'Anno, l’ancien chanteur d’Iron Maiden, nous a quittés le 21 octobre dernier, à l’âge de 66 ans. Ce départ a laissé un vide immense chez les fans et suscité des hommages de la part de nombreux musiciens, y compris des membres d'Iron Maiden, groupe qu’il a marqué de son empreinte de 1978 à 1981.

Pour lever le voile sur les causes de la mort de l'icône du métal, la famille de Paul Di'Anno a publié un communiqué. Ce sont ses sœurs qui ont confirmé la triste nouvelle et expliqué les circonstances exactes : "Il avait une déchirure dans le sac entourant le cœur, causant un afflux de sang depuis l’aorte principale, qui a provoqué l’arrêt du cœur. Sa mort a été instantanée et, espérons-le, sans douleur."

Voici le communiqué complet :

Nous avons reçu l’autorisation de la famille de Paul pour vous informer des causes de son décès, après réception des résultats de l’autopsie. Ses sœurs, Cheryl et Michelle, ont confirmé les informations suivantes : "En résumé, il avait une déchirure dans le sac entourant le cœur, et du sang s'est accumulé à l'intérieur depuis l'aorte principale, ce qui a provoqué l'arrêt du cœur." La mort de Paul a été instantanée et, espérons-le, sans douleur. Qu'il repose en paix. Ce week-end, un concert In Memoriam s'est tenu à l’Underworld de Camden, où de nombreux fans, amis, collègues et membres de la famille de Paul se sont réunis. Avec un ensemble musical magnifique, ses collègues musiciens lui ont rendu un hommage digne d’un adieu à leur ami.

Pour honorer la mémoire de Paul Di'Anno, ses amis et fans se sont rassemblés pour un concert commémoratif à Camden, Londres. Des musiciens qui lui étaient proches ont joué en son hommage, rendant un dernier adieu à celui qui a tant contribué à l'héritage musical du heavy metal.