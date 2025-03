Iron Maiden : Le groupe sort un livre pour les 50 ans de carrière

Pour ses 50 ans de carrière, Iron Maiden compte faire les choses en grand ! En un demi-siècle, il s'est passé beaucoup de choses pour le groupe légendaire, et ces derniers temps ont été marqués par d'importants changements.

Le groupe a été touché par la mort de son ancien chanteur Paul Di'Anno à l'âge de 66 ans, ainsi que par le remplacement de son batteur emblématique Nicko McBrain par Simon Dawson. Mais l'aura du groupe reste intacte, et ses fans répondent toujours présents.

Alors qu'un documentaire est déjà en préparation, Iron Maiden aura aussi droit à son propre livre pour célébrer son incroyable parcours. Prévu pour l'automne 2025, cet ouvrage collector comprendra des images de pochettes d'albums, des singles classiques du rock, des paroles écrites à la main et des objets d'archives.

Voici le communiqué de presse officiel :

"De leurs premiers concerts dans des pubs à la domination des stades, de l'évolution d'Eddie à l'emblématique Ed Force One, l'ouvrage comprend des récits et des points de vue révélateurs des principaux membres du groupe, de son management et de ses collaborateurs, ainsi qu'un avant-propos de Steve Harris et une postface de Bruce Dickinson."