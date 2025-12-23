Metallica : James Hetfield surprend les fans avec un conte de Noël inédit

À l’approche des fêtes, James Hetfield a offert un cadeau inattendu à la communauté de Metallica en prêtant sa voix à un célèbre conte de Noël américain.

Metallica a choisi une manière originale de célébrer Noël. Lors d’un programme spécial diffusé sur Maximum Metallica, la station radio officielle du groupe, James Hetfield s’est lancé dans la lecture de "A Visit from St. Nicholas", l’un des contes de Noël les plus populaires aux États-Unis. Une initiative saluée par les fans, fidèle à l’esprit d’ouverture du groupe, comme l’a rappelé Lars Ulrich : pour Metallica, la diversité et l’inclusion ont toujours été au cœur de la relation avec son public.

Accompagnée d’une vidéo animée, la lecture plonge l’auditeur dans une atmosphère intimiste : un feu de cheminée, des chaussettes suspendues et la voix grave de Hetfield, presque inquiétante par moments, qui donne une dimension singulière à ce poème publié en 1823. Longtemps attribué anonymement avant d’être reconnu comme l’œuvre de Clement Clarke Moore, ce texte a largement contribué à façonner l’image moderne du Père Noël.

James Hetfield dévoile une facette plus personnelle, invitant les fans à ralentir le temps le temps d’un conte hivernal. Un clin d’œil chaleureux avant le retour de Metallica sur les routes en 2026, avec une tournée européenne qui débutera à Athènes le 9 mai et passera par la France et l’Italie, notamment le 3 juin au Stade Dall’Ara de Bologne. Une parenthèse enchantée avant de retrouver la puissance des amplis.