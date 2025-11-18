Metallica : Lars Ulrich dévoile ses secrets sur sa longévité à la batterie : "On partage la scène avec des groupes de 20 ou 30 ans. Il faut être au top"

Le batteur a adopté un mode de vie strict !

Pour Lars Ulrich, Metallica, c’est plus qu’un groupe : c’est toute sa vie. Avant de devenir l’un des batteurs les plus influents de l’histoire du metal, le Danois était pourtant destiné à suivre les traces de son père et à embrasser une carrière de tennisman professionnel. Mais la batterie est venue bouleverser son destin — pour notre plus grand plaisir — et le groupe mené par James Hetfield a littéralement sauvé Lars de la solitude.

Aujourd’hui âgé de 61 ans, le batteur affiche une forme impressionnante. Invité par le California Film Institute pour revenir sur son parcours, il a été interrogé sur les secrets de sa longévité derrière les fûts. Sa réponse a surpris par sa sincérité et sa lucidité :

“Je travaille beaucoup plus dur qu’avant. J’ai grandi dans le monde du sport, et cette rigueur ne m’a jamais quitté.”

Fils d’un joueur de tennis professionnel, Lars rappelle que dans le sport de haut niveau, la notion de vieillissement est omniprésente :

“Au tennis, on parle de prendre sa retraite à 35 ans. Dans le rock, il n’y a pas de circuit senior. On partage la scène avec des groupes de 20 ou 30 ans. Il faut être au top.”

Pour rester à ce niveau, Lars Ulrich a instauré un mode de vie strict, presque militaire. Il suit désormais un entraînement régulier, un régime alimentaire adapté et bénéficie d’une équipe médicale en tournée pour prévenir les blessures et optimiser sa récupération. Un système digne d’un athlète de haut niveau.

Toujours aussi joueur, Lars conclut avec humour :

“Je pèse un peu moins qu’il y a dix ans, grâce à Taco Bell”, plaisante-t-il.

À 61 ans, Lars Ulrich continue d’incarner le moteur de Metallica, prouvant qu’avec de la discipline, de la passion et une pointe d’autodérision, on peut continuer à faire trembler les stades du monde entier… même après quatre décennies de carrière.