Lars Ulrich dévoile comment Metallica l'a aidé "à combattre la solitude"

Prévu d'être joueur professionnel de Tennis, James Hetfield lui a totalement changé sa vie

Début 2025, le réalisateur Jonas Åkerlund a présenté « Metallica Saved My Life », l’un des documentaires les plus authentiques et profonds jamais réalisés sur Metallica. Une œuvre intimiste, puissante et universelle, qui explore la façon dont la musique et l’attitude du légendaire groupe de heavy metal américain ont permis à des milliers de personnes de trouver une identité, une voix et surtout une communauté.

Dans le film, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett et Rob Trujillo évoquent avec émotion la « famille Metallica ». À leurs côtés, des fans du monde entier racontent comment le groupe les a aidés à se relever, à exister, à se sentir moins seuls. Parmi eux, un incroyable collectif venu du Botswana, où s’est développée une véritable sous-culture metal. « Ils sont fiers d’être authentiques et vulnérables », confie un jeune fan, tandis que Lars Ulrich résume parfaitement l’esprit du groupe : « Metallica est un état d’esprit. »

Lors de la présentation du documentaire au Mill Valley Film Festival, organisé chaque année par le California Film Institute, le batteur danois est revenu sur ce qui l’a poussé à se lancer dans la musique :

« La première raison pour laquelle j’ai voulu rejoindre un groupe, c’était pour faire partie d’une communauté. Une bande, un collectif, appelez ça comme vous voulez. Cette même dynamique existe parmi nos fans. »

Lars Ulrich a retracé son parcours, de son enfance au Danemark à son arrivée à Los Angeles à l’âge de seize ans pour devenir joueur de tennis professionnel, comme son père et son grand-père. Mais c’est finalement la batterie qui l’a sauvé de la solitude. En 1981, après avoir répondu à une annonce dans un magazine musical, il rencontre James Hetfield. Cette rencontre donnera naissance à Metallica, l’un des groupes les plus puissants, intenses et influents de l’histoire du rock américain.

« Je crois que les humains sont des animaux sociaux. Nous recherchons tous une communauté avec laquelle partager nos passions. C’est la raison d’être de Metallica, et les fans qui nous suivent font partie intégrante de cette aventure. »

Ce besoin d’appartenance et cette énergie collective ont façonné une identité commune : celle d’un groupe et d’un public unis par la même rage de vivre, la même authenticité.

Le documentaire Metallica Saved My Life célèbre ces histoires de vie bouleversantes, celles de personnes qui ont surmonté les épreuves et les difficultés grâce à la musique du groupe.