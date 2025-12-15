Iron Maiden : Un concert d'adieu comme Black Sabbath prévu ? Steve Harris en dit plus sur la suite du groupe !

En 50 ans de carrière, le groupe mérite une fin en apothéose.

Après 50 ans de carrière, Iron Maiden continue de défier le temps et les lois du heavy-metal. Toujours debout, toujours aussi puissant sur scène, le groupe britannique reste une référence absolue du genre. Et la bonne nouvelle pour les fans français, c’est que la Vierge de Fer fera escale en France pour deux concerts exceptionnels en 2026, preuve que la machine Maiden est loin d’être à l’arrêt.

Il y a peu encore, Steve Harris se voulait clair : Iron Maiden n’est pas prêt pour la retraite. Mais même les légendes finissent par réfléchir à la dernière page de leur histoire. Et du côté des fans, un souhait revient avec insistance : une fin grandiose, un concert d’adieu à la hauteur du mythe, à l’image de celui de Black Sabbath à Birmingham.

Dans une interview accordée à Metal Hammer, le bassiste et fondateur du groupe n’a justement pas totalement fermé la porte à cette hypothèse. Il évoque la possibilité d’un événement unique, dans l’esprit de Back To The Beginning, l’ultime show de Black Sabbath donné en juillet à Birmingham, devant un public massif et entouré d’invités prestigieux.

“Il paraît que pas mal de gens aimeraient que ça arrive, mais je ne sais pas… On verra bien.”

Une déclaration prudente, mais suffisante pour relancer toutes les spéculations. Steve Harris tempère toutefois l’enthousiasme en rappelant que le groupe préfère regarder vers l’avenir plutôt que de se projeter trop loin dans une conclusion définitive :

“On ne regarde pas trop en arrière. Je sais qu’on vient de sortir un livre anniversaire, mais en général, on s’intéresse surtout à ce qui vient.”

Iron Maiden reste donc fidèle à sa philosophie : avancer, créer, tourner et continuer à faire vibrer les foules. Un concert d’adieu monumental ? Peut-être. Mais pour l’instant, la priorité reste la scène, la route et ces rendez-vous déjà très attendus en 2026. Les adieux peuvent encore attendre…