C'est la guerre entre la famille Osbourne et l'ancien membre des Pink Floyd !

Entre la famille Osbourne et Roger Waters, la hache de guerre est plus que déterrée : elle est en feu. Depuis la mort d’Ozzy Osbourne, figure éternelle du heavy metal et surnommé le Prince des Ténèbres, les tensions n’ont cessé de monter. En cause : des déclarations particulièrement méprisantes de l’ex-leader de Pink Floyd, qui avait balayé l’héritage d’Ozzy en expliquant qu’il n’était absolument pas intéressé par ses « idioties ».

Une sortie qui n’est évidemment pas passée inaperçue. Jack Osbourne avait été le premier à monter au créneau pour défendre la mémoire de son père. Mais cette fois, c’est Sharon Osbourne qui a décidé de reprendre le flambeau — et à sa manière.

Invitée dans l’émission de Piers Morgan, la manager emblématique et redoutée du rock business a révélé avoir sérieusement envisagé une vengeance pour le moins… organique.

« J’allais lui envoyer une de mes boîtes Tiffany », a-t-elle lâché sans détour.

Pour les fans, la référence est limpide. Cette fameuse « boîte Tiffany » n’a rien de luxueux : Sharon Osbourne est connue pour avoir déjà envoyé… des excréments à ceux qui s’en prenaient à sa famille.

Une pratique qu’elle avait expliquée dès 2006 dans les pages du magazine Metal Hammer (via Metal Underground) :

« Quand la première critique des Osbournes est sortie, le journaliste a dit quelque chose sur le poids de mes enfants. J’ai dit : “J’ai entendu dire que tu avais des troubles alimentaires. Mange ça.” »

Rock, sale, radical. Mais cette fois, même cette méthode extrême n’a pas trouvé grâce à ses yeux. Sharon a finalement renoncé à son idée, estimant que Roger Waters ne méritait même pas ce genre d’attention.

Sa conclusion est sans appel :

« Même ça, c’est du gaspillage de lui envoyer de la merde. C’est du gaspillage parce qu’il est vraiment insignifiant. »

Un tacle définitif, brutal et parfaitement dans l’esprit Osbourne. Dans ce clash générationnel entre deux monstres sacrés du rock, Sharon Osbourne a clairement choisi de ne rien laisser passer — tout en rappelant que, parfois, le mépris est la plus violente des réponses.