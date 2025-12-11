Sharon Osbourne a révélé les derniers mots d'Ozzy avant sa mort : « C'était comme s'il le savait. »

Le prince des ténèbres se voyait déjà partir...

Dans les jours précédant sa mort, le 22 juillet, Ozzy Osbourne, le légendaire chanteur de Black Sabbath, semblait déjà sentir que la fin approchait. C’est ce qu’a confié son épouse Sharon Osbourne lors d’une interview bouleversante accordée à Piers Morgan Uncensored, où elle a levé le voile sur les derniers instants du Prince des Ténèbres.

Des rêves comme des présages

Sharon raconte qu’Ozzy évoquait, soir après soir, des rêves troublants. Il lui parlait de silhouettes immobiles, des « inconnus », alignés en silence et qui le fixaient, comme une procession fantomatique venue l’appeler. Quand Sharon lui demandait s’il reconnaissait ces personnes, il répétait qu’ils n’étaient personne, juste des ombres. Comme s’il pressentait sa propre disparition.

Les mots du dernier matin

Le matin de son décès reste gravé comme une scène d’une douceur tragique. Sharon explique qu’Ozzy s’est réveillé plusieurs fois, troublé, avant de lui parler à 4 h 30.

« Tu es réveillée ? », lui demanda-t-il.

Elle lui répondit que oui.

Alors il ajouta simplement : « Embrasse-moi… Serre-moi fort dans tes bras. »

Quelques instants suspendus, presque irréels, avant qu’il ne descende faire ses exercices matinaux — une routine qu’il s’obstinait à maintenir malgré les années et les douleurs.

Vingt minutes plus tard, Ozzy s’éteignait.

Une sortie digne d’une légende

Le décès d’Ozzy survient moins de trois semaines après son concert d’adieu, Back to the Beginning, une ultime célébration de sa carrière hors norme. Depuis des années, l’icône du métal luttait contre une accumulation de problèmes de santé : une crise cardiaque, une maladie coronarienne, et la maladie de Parkinson. Le certificat de décès a confirmé que l’artiste est mort d'un arrêt cardiaque consécutif à une crise cardiaque.

Pour son fils Jack Osbourne, la douleur se mêle à une étrange forme de paix.

« Sa sortie est presque parfaite. Il a pu remercier ses fans, revoir ses amis et, surtout, se produire une dernière fois. Il a réussi à tout accomplir avant la fin. »

La fin d’un mythe, le début de la légende

Même dans ses derniers jours, Ozzy Osbourne aura conservé ce mélange brûlant de fragilité humaine et d’aura mystique. Ses rêves, ses mots, son dernier geste envers Sharon… tout semble composer une sortie à la fois tragique, belle et profondément rock’n’roll.

Le Prince des Ténèbres n’est plus, mais sa légende, elle, continue de rugir — éternelle, indomptable, et à jamais iconique.