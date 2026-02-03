Michael Jackson : Son biopic a le droit à une nouvelle bande-annonce et l’affiche officielle !

La machine est enfin lancée. Après une longue période de silence et plusieurs reports successifs, le biopic consacré à Michael Jackson refait parler de lui avec force.

La machine est enfin lancée. Après une longue période de silence et plusieurs reports successifs, le biopic consacré à Michael Jackson refait parler de lui avec force. Un nouveau trailer explosif ainsi que l’affiche officielle du film Michael viennent tout juste d’être dévoilés, ravivant l’impatience autour de ce projet aussi colossal que l’héritage du Roi de la Pop.

Prévu pour une sortie en salles le 24 avril 2026, le film ambitionne de retracer l’ascension fulgurante de Michael Jackson, depuis ses débuts précoces jusqu’à son statut d’icône mondiale. Cette nouvelle bande-annonce donne toutefois une orientation plus intime et plus sombre au récit : le long-métrage s’attardera largement sur la relation complexe et conflictuelle entre Michael et son père, Joe Jackson.

Figure centrale du récit, Joe Jackson est interprété par Colman Domingo, récemment nommé aux Oscars, dans un rôle qui s’annonce intense. Le trailer met en lumière l’autorité écrasante du patriarche des Jackson Five, et la pression constante qu’il exerçait sur son fils prodige. Une dynamique familiale tendue qui a profondément marqué Michael, bien au-delà des projecteurs.

Le film explore également la lutte intérieure de Michael Jackson pour dépasser son image d’enfant star, prisonnier de son passé au sein des Jackson Five. Une quête d’émancipation artistique et personnelle, portée par une ambition démesurée : devenir le plus grand artiste de tous les temps.

Réalisé par Antoine Fuqua, avec Jaafar Jackson – le propre neveu de Michael – dans le rôle-titre, Michael s’annonce comme un biopic dense, humain et sans concession. Entre génie musical, traumatismes familiaux et quête d’absolu, le film promet de montrer Michael Jackson comme jamais auparavant.

Une chose est sûre : avec ce nouveau trailer et cette affiche officielle, le mythe est plus vivant que jamais… et l’attente ne fait que commencer.