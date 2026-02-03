Les Red Hot Chili Peppers se dissocient du documentaire annoncé pour diffusion en streaming : « Nous n'avons joué aucun rôle créatif. »

Le documentaire « The Rise of the Red Hot Chili Peppers » retracera l'histoire du guitariste Hillel Slovak et proposera des interviews d'Anthony Kiedis et de Flea.

Les Red Hot Chili Peppers ont tenu à clarifier leur position concernant le nouveau documentaire Netflix, The Rise of the Red Hot Chili Peppers, récemment annoncé pour une diffusion en streaming. Le groupe affirme n’avoir joué aucun rôle créatif dans ce projet, tout en exprimant l’espoir qu’il permettra de raviver l’intérêt pour l’œuvre de Hillel Slovak, guitariste originel du groupe.

Annoncé le vendredi 30 janvier, le documentaire retrace les débuts des Red Hot Chili Peppers, avec un accent particulier mis sur la contribution majeure de Hillel Slovak, membre fondateur du groupe, décédé en 1988 des suites d’une overdose accidentelle d’héroïne. Guitariste au style incandescent, Slovak a profondément marqué l’ADN musical du groupe californien.

Réalisé par Ben Feldman, The Rise of the Red Hot Chili Peppers inclura notamment des interviews d’Anthony Kiedis et de Flea et sera disponible à partir du 20 mars sur Netflix. Selon son réalisateur, le film se veut « un récit profond et universel sur les amitiés qui forgent notre identité, les liens qui se tissent à l’adolescence, et la manière dont ils ont donné naissance à l’un des plus grands groupes de rock de l’histoire ».

Mais suite à cette annonce, les Red Hot Chili Peppers ont publié un communiqué officiel sur leurs réseaux sociaux afin de se désolidariser du projet.

« Il y a environ un an, on nous a demandé de participer à une interview pour un documentaire sur Hillel Slovak. Il était l’un des membres fondateurs du groupe, un guitariste exceptionnel et un ami. Nous avons accepté d’être interviewés par amour et respect pour Hillel et sa mémoire », ont-ils écrit sur Instagram.

Le groupe précise toutefois :

« Cependant, ce documentaire est désormais présenté comme un documentaire sur les Red Hot Chili Peppers, ce qu’il n’est pas. Nous n’y avons absolument pas contribué sur le plan créatif. Nous n’avons d’ailleurs jamais réalisé de documentaire sur les Red Hot Chili Peppers. Le sujet principal de ce programme spécial Netflix est Hillel Slovak, et nous espérons qu’il suscitera un regain d’intérêt pour son œuvre. »

Les musiciens avaient déjà évoqué à plusieurs reprises le rôle central de Hillel Slovak dans l’histoire du groupe, rappelant son énergie brute, son talent singulier et son impact durable sur la musique des Red Hot Chili Peppers — une influence qui demeure encore aujourd’hui gravée dans leur mémoire et dans leur son.