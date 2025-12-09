Ozzy Osbourne : La ville de Birmingham refuse de changer le nom de l'aéroport !

Mais la ville compte bien rendre hommage à sa légende !

Coup dur pour les fans du Prince des Ténèbres. La pétition visant à rebaptiser l’actuel Birmingham Airport en l’honneur d’Ozzy Osbourne a officiellement été rejetée. Une décision confirmée par le PDG de l’aéroport, Nick Barton, qui a déclaré sans détour que ce changement de nom n’aura pas lieu.

Une décision stratégique plutôt qu’émotionnelle

Si la proposition a fait vibrer la communauté rock et metal à travers le monde, la direction de l’aéroport a préféré regarder vers l’avenir. La raison invoquée est avant tout le développement futur de l’aéroport, qui connaît actuellement une croissance importante. Dans cette logique, conserver le nom Birmingham Airport serait un choix stratégique, plus lisible et cohérent à l’échelle internationale.

Une décision rationnelle sur le papier, mais qui laisse un goût amer à ceux qui espéraient voir l’un des fils les plus célèbres de la ville immortalisé de manière spectaculaire.

Ozzy Osbourne honoré malgré tout

Tout n’est cependant pas perdu. Conscient de l’importance d’Ozzy Osbourne dans l’histoire culturelle locale, Nick Barton a tenu à rassurer les fans. L’aéroport prévoit de rendre hommage au chanteur à travers une fresque murale dédiée, installée à l’intérieur du terminal.

Ozzy ne sera pas seul. Cette œuvre mettra également en avant d’autres légendes locales, parmi lesquelles Charles Darwin, Robert Plant et Sir Lenny Henry. Un hommage collectif destiné à rappeler la richesse du patrimoine intellectuel, artistique et musical de Birmingham.

« L’objectif de cet hommage est de renforcer le sentiment d’appartenance des supporters de Birmingham et d’Osbourne. Nous savons qu’il a été une source d’inspiration pour de nombreuses personnes dans notre région, démontrant que le talent, le travail acharné et l’engagement peuvent rayonner aux quatre coins du monde, et nous sommes déterminés à honorer sa mémoire au sein de notre terminal », a expliqué Nick Barton.

Birmingham, berceau du heavy metal

La proposition n’était pourtant pas anodine. Lancée il y a quelques mois par Dan Hudson, la pétition reposait sur une idée forte : Birmingham est le berceau du heavy metal. Une vérité historique largement reconnue, notamment grâce à l’impact colossal d’Ozzy Osbourne et de Black Sabbath depuis les années 1970.

L’influence d’Ozzy s’est propagée bien au-delà du Royaume-Uni, façonnant des générations entières d’artistes et de fans à travers le monde. Dans cette optique, un aéroport portant son nom aurait eu un rayonnement international à la hauteur de son héritage musical.

La mobilisation a été massive : plus de 77 000 signatures ont été recueillies, avec un nom déjà tout trouvé — « Aéroport international Ozzy Osbourne ».

Le soutien de Kelly Osbourne

La pétition a même reçu le soutien de Kelly Osbourne, la fille d’Ozzy, qui avait qualifié l’initiative d’« incroyable hommage à lui et à l’héritage qu’il a laissé ». Elle ajoutait avec émotion que « la ville l’a façonné et qu’il a façonné la ville » — une phrase qui résume à elle seule le lien indissociable entre l’artiste et Birmingham.

Une légende gravée dans la ville

Si l’aéroport ne portera finalement pas le nom d’Ozzy Osbourne, son empreinte reste indélébile. Birmingham demeure à jamais associée au heavy metal, et Ozzy en restera l’un des visages les plus emblématiques. Fresque ou pas, panneau ou pas, le Prince des Ténèbres continue de régner — dans les riffs, dans l’histoire et dans le cœur des fans.