Ozzy Osbourne : Son nom porté par l'aéroport de Birmingham ? Sa femme milite pour lui rendre hommage

Une pétition est lancée !

Une pétition en hommage à Ozzy Osbourne, décédé en juillet dernier, a été lancée il y a quelques mois pour que l’aéroport international de Birmingham porte le nom du Prince des Ténèbres. Sa veuve, Sharon Osbourne, a également exprimé son soutien à cette initiative, qui a déjà recueilli plus de 70 000 signatures.

La pétition a été lancée par l’humoriste et animateur de télévision Dan Hudson, qui a expliqué la raison de ce souhait avec des mots simples mais puissants :

« Ozzy Osbourne est le musicien le plus important de Birmingham et a pratiquement inventé le genre heavy metal, ayant eu une énorme influence sur la musique et la culture populaire. Donner son nom à l’aéroport international de la ville, c’est le moins que l’on puisse faire pour lui rendre hommage et célébrer son héritage. »

Pour Dan Hudson, le soutien de Sharon Osbourne est un vrai moteur :

« La campagne prend de l’ampleur, et maintenant que Sharon l’a rejointe, elle est encore plus dynamique. »

De son côté, Sharon Osbourne a réitéré son soutien lors d’une interview accordée à la BBC :

« Ce serait fantastique. Le monde entier adorait Ozzy. Ce n’est qu’un rêve pour l’instant, mais parfois, les rêves deviennent réalité. »

Pour le moment, l’aéroport de Birmingham n’a pas encore donné de réponse officielle à la demande de changement de nom. L’établissement a toutefois indiqué qu’il « préparait un hommage émouvant pour honorer l’héritage du Prince des Ténèbres ».

Un hommage à la hauteur de celui qui, depuis Black Sabbath, a transformé Birmingham — et le monde — en véritable terre sacrée du heavy metal.