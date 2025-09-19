Ozzy Osbourne : découvrez le trailer du documentaire "No Escape From Now" sur ses dernières années de vie

Le film "No Escape From Now", qui suit Ozzy dans son quotidien pendant ses dernières années de vie, sortira au début du mois d'octobre.

Le monde du rock et du metal est évidemment toujours endeuillé par la mort d'un des visages les plus emblématiques de leur histoire : Ozzy Osbourne, qui a quitté ce monde le 22 juillet 2025 à l'âge de 76 ans. Le Prince des Ténèbres s'est éteint quelques jours seulement après son concert d'adieu à Birmingham en compagnie de Black Sabbath, son groupe historique. Alors que l'industrie du rock et les fans sont toujours sous le choc, un documentaire nommé "No Escape From Now" va bientôt voir le jour (7 octobre), et vient d'ailleurs de se dévoiler sous la forme d'un trailer désormais disponible.

Il s'agit d'un film un peu spécial, puisqu'il a été réalisé par Tania Alexander qui a suivi le chanteur dans son quotidien pendant ses six dernières années d'existence. Dans le trailer, on voit donc plusieurs séquences assez intimistes, mais aussi pas mal de témoignages de ses proches qui parlent notamment de la manière dont la chute d'Ozzy Osbourne, entraînant des problèmes de colonne vertébrale, a bouleversé sa fin de vie. Mais on y voit aussi le Prince des Ténèbres dans des séquences assez drôles, lui qui a toujours eu un incroyable sens de l'humour.

Les images de Ozzy en train d'enregistrer, poussant toujours sa voix même à plus de 70 ans, sont également assez impressionnantes, et évidemment, les confession de l'artiste données face à la caméra sont très touchantes. A noter que le titre du film, "No Escape From Now", fait écho à un morceau du même nom sorti en collaboration avec Tony Iommi. Le documentaire sortira officiellement le 7 octobre sur la plateforme de streaming Paramount + !