Perry Bamonte (The Cure) est décédé à 65 ans : le rock britannique en deuil

Le guitariste et claviériste emblématique du groupe The Cure s’est éteint après une courte maladie, laissant une empreinte profonde dans l’histoire du rock.

Une carrière riche au cœur de The Cure

Perry Archangelo Bamonte, plus connu sous le surnom de « Teddy », est décédé le 24 décembre 2025 à l’âge de 65 ans, chez lui, après une courte maladie, a annoncé le groupe britannique The Cure dans un communiqué officiel.

Né à Londres le 3 septembre 1960, Bamonte avait d’abord rejoint l’entourage de The Cure au milieu des années 1980 en tant que technicien guitare, avant de devenir membre à part entière en 1990, lorsque le groupe l’a intégré comme claviériste puis comme guitariste.

Sa contribution s’étend sur plusieurs albums majeurs du groupe : Wish (1992), Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000) ou encore The Cure (2004). Il a participé à la création de nombreux concerts qui ont marqué l’histoire du groupe, jouant également de la basse à six cordes selon les besoins des compositions.

Une présence discrète mais essentielle

Bien plus qu’un simple musicien de session, Bamonte a incarné une présence créative précieuse pour The Cure. Les membres du groupe ont salué son rôle dans leur parcours, le décrivant comme un artiste « discret, intense, intuitif, constant et immensément créatif ».

Il a incarné une période clé de l’évolution du son du groupe, naviguant entre textures mélancoliques, guitares aériennes et claviers atmosphériques qui ont contribué à l’identité unique de The Cure dans le rock gothique, post-punk et new wave.

Après une absence du groupe entre 2005 et 2022, il avait retrouvé sa place pour participer à la tournée Shows of a Lost World, qui l’a vu sur scène à plus de 90 reprises entre 2022 et 2024, donnant à une nouvelle génération de fans l’occasion de le découvrir en live.

Un héritage durable dans le rock britannique

La mort de Perry Bamonte intervient peu après une année déjà marquée par des hommages et des réévaluations de l’héritage du rock classique, mais c’est une perte particulièrement ressentie par les fans de The Cure.

Aux côtés du chanteur Robert Smith, Bamonte a contribué à façonner certains des sons les plus reconnaissables du groupe, passant du rock gothique des débuts à des compositions plus mélodiques et introspectives.

Plus de 490 concerts entre 1990 et 2004, puis près de 100 autres lors de sa reformation récente, démontrent l’engagement d’un musicien qui n’a jamais cessé de faire vivre la musique de The Cure à travers les décennies.