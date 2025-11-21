On a hâte d'être en décembre pour voir le produit final au cinéma !

On vous en parlait déjà dans un précédent article : The Cure préparait un projet d’envergure autour de son nouvel album Songs of a Lost World. Cette fois, ça y est : les premières images du film-concert "The Show Of A Lost World" viennent de tomber, et autant dire qu’elles confirment ce que tous les fans pressentaient déjà — un moment majeur dans l’histoire récente du groupe.

Un album entier joué en live… et bien plus encore

Capté lors d’une tournée qui a immédiatement enflammé la communauté des cureheads, le concert propose l’intégralité de l’album Songs of a Lost World. Plusieurs titres avaient déjà été dévoilés quelques mois plus tôt dans un set intimiste enregistré à la BBC, mais les voir interprétés dans une mise en scène complète leur donne une ampleur toute différente.

Robert Smith et ses compagnons ont également glissé cinq morceaux pour célébrer les 45 ans de Seventeen Seconds, rappelant que même en explorant de nouveaux territoires sonores, The Cure n'oublie jamais son héritage.

Des classiques pour traverser les époques

Et parce qu’un concert de The Cure ne serait pas complet sans quelques hymnes intemporels, le groupe revisite des titres phares qui ont marqué plusieurs générations : "Disintegration", "A Forest", "Just Like Heaven", "Friday I'm in Love"… Une setlist pensée comme un voyage à travers près de cinq décennies de mélancolie lumineuse et de rock éthéré.

Ce mélange de nouveautés et de classiques offre un panorama impressionnant de la carrière du groupe britannique, toujours capable de réinventer sa propre légende.

Un film qui veut marquer son époque

« L'impact de The Cure ne peut être sous-estimé et ce film témoigne du talent artistique et de la profondeur de leur musique », explique Marc Allenby, PDG de Trafalgar Releasing, la société chargée de la distribution internationale du projet.

Le film sera diffusé en salles le 11 décembre avant de sortir en Blu-Ray et DVD à la fin du mois de décembre 2025. De quoi prolonger l’expérience pour celles et ceux qui voudront revivre — ou découvrir — ce moment hors du temps.