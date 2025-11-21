Gary « Mani » Mounfield, du groupe The Stone Roses, est décédé.

Le monde du rock est de nouveau en deuil !

C’est une triste nouvelle pour le monde du rock : Gary « Mani » Mounfield est décédé à l'âge de 63 ans. Le musicien s'est fait connaître comme bassiste des Stone Roses, qu'il a rejoints en 1987 et avec lesquels il a participé à leurs deux albums les plus emblématiques jusqu'à leur première séparation en 1996.

Après les Stone Roses, Mani a intégré Primal Scream et y est resté jusqu'en 2011, avant de réintégrer les Stone Roses lors de leur reformation.

Aujourd'hui, un peu plus d'une semaine après avoir annoncé une tournée « In Conversation » à travers le Royaume-Uni, son décès a été confirmé par son frère Greg. Les causes de sa mort sont pour l'instant inconnues.

« C'est avec le cœur lourd que je dois vous annoncer le décès de mon frère Gary "Mani" Mounfield », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, comme l'a rapporté le Manchester Evening News. « Repose en paix, RKID. »

De nombreux artistes ont réagi à cette disparition. Liam Gallagher a déclaré qu'il était « totalement choqué » et « absolument dévasté », tandis que Shaun Ryder des Happy Mondays a écrit : « Repose en paix Mani, mes plus sincères condoléances à ses jumeaux et à toute sa famille. »

La communauté rock pleure aujourd'hui la perte d'un musicien emblématique, dont la basse a marqué plusieurs générations.