David Bowie : L'histoire de « Changes », la chanson qui a ouvert la voie à Ziggy Stardust

Le grand Duc Blanc sortait l'une des chansons les plus importantes de sa carrière, extraite de l'album Hunky Dory.

Le 7 janvier 1972, le grand David Bowie sortait le single « Changes », extrait de l'album Hunky Dory, le disque qui allait ouvrir et illuminer le chemin de l'artiste vers la naissance de Ziggy Stardust.

La naissance de « Changes », ainsi que de toutes les chansons qui composent l'album de 1972, est née du désir de changement de Bowie et de son besoin impérieux de rompre avec le style de ses premiers albums pour embrasser une créativité plus libre et débridée. À cette époque, Bowie commença à fréquenter le Sombrero, une boîte de nuit gay réputée de Kensington. Fasciné par la liberté sexuelle qu'il y observait, ainsi que par les tenues excentriques de ses clients, le musicien y trouva une inspiration nouvelle et indispensable, non seulement pour ses textes, mais aussi pour son propre style. C'est en observant ce milieu que Bowie eut l'idée de « Oh, You Pretty Things » et du personnage de Ziggy Stardust.

David comprit rapidement qu'il était sur la bonne voie et, sans hésiter, appela immédiatement son ancien guitariste, Mick Ronson, pour lui proposer de revenir et l'héberger pendant l'enregistrement du nouvel album. Il appela ensuite le batteur Woody Woodmansey et le bassiste Trevor Bolder, qui acceptèrent tous deux son offre. Woody, en particulier, fut très impressionné par les nouveaux morceaux sur lesquels David travaillait :

« Je pense qu'il s'est davantage concentré sur l'écriture et a su trouver la bonne approche, surtout au niveau des paroles, qu'il a cherché à simplifier. Les chansons étaient beaucoup plus structurées. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il était capable d'écrire des chansons comme ça. »

Bolder ajouta :

« Je trouvais Bowie un peu trop folk. Je n'avais pas réalisé à quel point il était bon avant l'enregistrement de Hunky Dory. »

Grâce à son immense talent, Bowie parvint une fois de plus à émerveiller ses camarades, les brillants musiciens qui allaient former les Spiders From Mars, et qui contribuèrent sans aucun doute au succès de cet album. Ensemble, ils travaillèrent sans relâche dans le studio que Bowie avait aménagé à Haddon Hall, ou dans la salle de répétition située au-dessus du pub local Thomas A. Becket. Le groupe réalisa rapidement les arrangements de titres comme « Changes », « Hang On To Yourself », « Suffragette City » et « Moonage Daydream ».

Pour l'enregistrement de « Changes », puis de « Life On Mars? », le grand David Bowie fit appel à Rick Wakeman, claviériste de Yes, pour la partie de piano. Ce dernier fut émerveillé et fasciné par les compositions du jeune futur Thin White Duke :

« Les chansons étaient incroyables… Changes, Life On Mars?, l'une après l'autre. Il m'a dit qu'il voulait aborder cet album différemment, qu'il voulait qu'il soit basé sur les parties de piano. Il m'a donc demandé de jouer comme s'il s'agissait d'une pièce pour piano, car il adapterait ensuite tout le reste à cette partie. »

Ainsi, « Changes » ne fut pas seulement une chanson, mais le signal d’un nouveau chapitre dans la carrière de Bowie, annonçant l'avènement de Ziggy Stardust et marquant le début d’une époque révolutionnaire dans le rock des années 70.