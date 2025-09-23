23 septembre 1980, quand David Bowie obtient le premier rôle de la pièce "The Elephant Man"

Le 23 septembre 1980 marque une date surprenante dans la carrière de David Bowie.

Le 23 septembre 1980 marque une date surprenante dans la carrière de David Bowie. L’icône du rock monte pour la première fois sur la scène de Broadway dans la pièce The Elephant Man de Bernard Pomerance, endossant le rôle principal de John Merrick, un homme atteint de lourdes malformations.

Là où beaucoup d’acteurs auraient compté sur le maquillage et les prothèses, Bowie choisit un défi autrement plus radical : incarner Merrick uniquement à travers sa gestuelle, sa voix et ses expressions corporelles. Le résultat est bluffant. Sans artifices, il parvient à donner vie à la souffrance, mais aussi à la dignité de ce personnage hors du commun.

Ce rôle prouve alors que le Thin White Duke n’est pas seulement une rockstar caméléon, mais un artiste complet, capable de se réinventer bien au-delà de la musique. Après son passage au cinéma dans The Man Who Fell to Earth en 1976, puis la sortie de son album Scary Monsters (and Super Creeps) en 1980, cette incursion théâtrale confirme son statut de véritable performer pluridisciplinaire.

La critique salue sa performance, le public adhère, et Bowie s’offre une nouvelle corde à son arc : celle d’un comédien crédible sur les planches américaines. Plus qu’une parenthèse, The Elephant Man montre que l’artiste savait briser les frontières entre les arts, brouiller les genres et transformer chaque rôle en une expérience unique.

En ce 23 septembre, David Bowie ne chante pas : il habite un personnage. Et c’est encore une fois une manière de rappeler qu’il n’était pas seulement un musicien, mais un créateur total.