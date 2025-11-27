2026 réserve pas mal de surprises !

Soundgarden s’apprête à offrir aux fans un dernier héritage sonore avec un nouvel album posthume mettant en avant Chris Cornell, disparu en 2017. Le groupe a récemment accordé une longue interview en coulisses du Rock and Roll Hall of Fame, peu après avoir répété pour leur concert avec la formation au complet : Matt Cameron, Kim Thayil, et les bassistes Ben Shepherd et James Iha. Ce dernier confie avec humour : « Je viens de l’époque où l’on sillonnait les clubs en camionnette. Tout cela est nouveau pour moi. »

Durant l’interview, le groupe est revenu sur les morceaux inédits enregistrés avec Chris Cornell avant 2017. « On retrouve des éléments familiers dans ces nouveaux titres, mais certaines chansons marquent vraiment le début d’un nouveau chapitre », explique Matt Cameron. « Je suis sûr que les fans seront ravis de les entendre, mais il y a aussi, évidemment, une certaine mélancolie dans cette musique. »

Les sessions d’enregistrement ont été chargées d’émotion : « On avait une grosse pression sur les épaules », confie le batteur, qui a quitté Pearl Jam cet été, probablement pour se concentrer pleinement sur le dernier album de Soundgarden. « On a adoré jouer ensemble ; c'était une expérience incroyable. On est fiers de la musique qu'on a créée et on a hâte que les fans l'entendent. »

Ces sessions ont été dirigées par le producteur Terry Date, déjà aux commandes de Louder Than Love (1989) et Badmotorfinger (1991), et connu pour son travail avec Pantera, Limp Bizkit et Deftones. L’album est basé sur des démos enregistrées entre 2015 et 2017, dont une chanson, « The Road Less Traveled », écrite par Matt Cameron avec Chris Cornell, décrite comme « un cadeau pour les fans et un hommage à l'héritage de Chris ».

Avec ce nouvel album, Soundgarden offre un mélange d’adieux doux-amers, combinant émotion, nostalgie et un nouveau souffle pour les fans du légendaire groupe.