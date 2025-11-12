Soundgarden de retour sur scène après le Rock N' Roll Hall of Fame ?

Les fans ont de l'espoir pour rendre hommage comme il se doit à Chris Cornell !

Après la prestation de Soundgarden lors de la cérémonie d'intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, avec Taylor Momsen et Brandi Carlile au chant et deux invités spéciaux, Mike McCready de Pearl Jam et Jerry Cantrell d' Alice in Chains à la guitare, tous les fans du groupe de Seattle se demandent : vont-ils partir en tournée ?

Kim Thayil , Matt Cameron , Ben Shepherd et Hiro Yamamoto (qui a rejoint le groupe qu'il avait quitté en 1989) ont retrouvé leur son et leur raison d'être en réinterprétant deux classiques de Soundgarden, Rusty Cage et Black Hole Sun. Nombreux sont ceux qui se demandent s'ils pourront gérer l'impact émotionnel d'une tournée sans Chris Cornell . Parallèlement, le groupe termine l'enregistrement des morceaux laissés inachevés par Chris Cornell avant sa disparition tragique en 2017. « Nous n'en sommes pas encore au stade de la réflexion sur la manière de les interpréter en concert », a déclaré Matt Cameron au Seattle Times. « Nous essayons simplement de les rendre musicalement viables . »

Chaque membre du groupe contribue à transformer les dernières pistes vocales de Chris Cornell en chansons fidèles à l'histoire de Soundgarden. La prochaine étape sera de trouver la voix. « Il s'agit de choisir la bonne personne ; plusieurs chanteurs ont manifesté leur intérêt. C'est aussi passionnant pour nous d'imaginer ce que pourrait être une nouvelle version du groupe . » En 2024, Soundgarden s'est produit sous le nom de Nudedragons avec la chanteuse de Seattle Shaina Shepherd , avant de revenir sur scène avec Brandi Carlile et Taylor Momsen . Le bassiste Ben Shepherd a déclaré être très attaché au souvenir de Chris Cornell : « Terminer cet album de titres inédits m'a fait encore plus regretter sa disparition. Sans Chris, nous ne sommes pas Soundgarden. Peut-être par égoïsme, nous avons continué à travailler sur l'album pour prolonger la durée de vie du groupe . »