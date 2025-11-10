Rock N' Roll Hall Of Fame : Soundgarden intronisé avec un hommage émouvant à Chris Cornell

Une consécration méritée pour le groupe et le défunt leader.

Soundgarden a célébré son intronisation au Rock & Roll Hall of Fame lors d'une soirée riche en émotions et en musique, rendant hommage à son inoubliable leader, Chris Cornell. La cérémonie s'est déroulée au Peacock Theater de Los Angeles, où le groupe mythique de Seattle a été intronisé par Jim Carrey.

Dans son discours, l'acteur a évoqué le lien profond qui l'unissait au groupe, né en 1996 lorsqu'il animait l'émission Saturday Night Live et avait insisté pour que Soundgarden se produise. « L'énergie qu'ils ont déployée était comme un baptême sonore », a-t-il déclaré. « Chris Cornell avait une présence authentique et bouleversante. Le regarder dans les yeux, c'était comme contempler l'éternité. »

Lily Cornell, la fille du regretté chanteur, est ensuite montée sur scène aux côtés de Jim Carrey, émouvant le public : « Je suis si heureuse que mon père ait pu faire de la musique avec ses amis. C’est ce qui lui donnait un but et de la joie, et je sais combien cette musique compte pour ceux qui l’écoutent. »

Les membres de longue date Kim Thayil, Matt Cameron et Ben Shepherd ont été rejoints par l'ancien bassiste Hiro Yamamoto, le guitariste de Pearl Jam Mike McCready et Taylor Momsen de Pretty Reckless pour une puissante performance de « Rusty Cage », suivie par Brandi Carlile et Jerry Cantrell d'Alice In Chains unissant leurs forces pour une version touchante de « Black Hole Sun ».

« Chris, tu nous manques terriblement ce soir », a déclaré Yamamoto lors de son discours de remerciement. Thayil a ajouté : « Si l'un d'entre nous hésitait à proposer une idée, Chris était toujours le premier à dire : “Essayons !” Il me manque. Je l'aime. J'aime tous mes frères. »

La soirée s'est terminée sur un moment d'émotion pure : Toni Cornell, l'autre fille du chanteur, a interprété une version acoustique de « Fell on Black Days » accompagnée par la guitariste Nancy Wilson du groupe Heart.