Voici le Top 10 single rock de Virgin Radio en 2025 !

Voici les 10 titres rock qui ont marqué l’année, guitares en avant et volume à fond

En 2025, le rock n’a pas demandé la permission. Il a hurlé, transpiré, cogné et rassemblé. Des légendes toujours debout aux voix d’une nouvelle génération, Virgin Radio a fait vibrer les ondes avec des singles taillés pour la scène, la rage et les émotions brutes.

Voici les 10 titres rock qui ont marqué l’année, guitares en avant et volume à fond !

1 – Linkin Park – Up From The Bottom

Impossible de passer à côté. Linkin Park signe un retour aussi puissant que symbolique. Up From The Bottom sonne comme une renaissance, un morceau chargé d’espoir, porté par une tension émotionnelle intense. Le groupe regarde droit devant, sans renier son ADN : rock, énergie, résilience.

2 – Yungblud – Lovesick Lullaby

Avec Yungblud, le rock devient un cri du cœur. Lovesick Lullaby mélange romantisme désabusé, urgence punk et fragilité assumée. Un titre générationnel, à fleur de peau, qui confirme que Yungblud est devenu une voix essentielle du rock moderne.

3 – Sam Fender – Tyrants

Sam Fender continue de transformer le rock en arme sociale. Tyrants est un morceau brûlant, engagé, porté par des guitares massives et une écriture toujours aussi lucide. Un rock sincère, combatif, qui parle fort sans jamais perdre son humanité.

4 – Green Day – Smash It Like Belushi

Les icônes punk rock sont toujours là, et elles n’ont rien perdu de leur mordant. Green Day balance un titre nerveux, ironique et furieusement efficace. Smash It Like Belushi, c’est l’art de foutre le bazar avec trois accords… et une vérité qui claque.

5 – Foo Fighters – Today’s Song

Un titre qui sonne comme une déclaration d’amour à la vie. Avec Today’s Song, les Foo Fighters rappellent pourquoi ils sont l’un des plus grands groupes rock au monde. Simple, fédérateur, lumineux, ce morceau respire la sincérité et la force collective.

6 – The Hives – Legalize Living

Toujours aussi explosifs, The Hives dégainent un single urgent, brut et totalement décomplexé. Legalize Living est un uppercut rock’n’roll, un manifeste pour vivre fort, vite, et sans filtres. Le chaos maîtrisé à l’état pur.

7 – Last Train – One By One

Le rock français frappe encore. Last Train impose sa tension, sa noirceur élégante et son intensité quasi cinématographique. One By One est un titre qui monte, qui serre la gorge, et qui confirme que le groupe joue clairement dans la cour des grands.

8 – Skip The Use – We Are Good

Retour gagnant pour Skip The Use, avec un morceau fédérateur, positif et taillé pour le live. We Are Good mélange rock, groove et good vibes, sans jamais perdre cette énergie communicative qui a fait la signature du groupe.

9 – Machine Gun Kelly – Vampire Diaries

Toujours entre deux mondes, Machine Gun Kelly continue d’explorer un rock emo, sombre et cinématographique. Vampire Diaries joue sur l’esthétique, la mélancolie et les guitares nerveuses. Un titre qui parle à une génération nourrie au mal-être stylisé.

10 – Franz Ferdinand – Build It Up

Les Écossais prouvent qu’ils savent encore écrire des hymnes. Franz Ferdinand livre avec Build It Up un single dansant, nerveux et ultra efficace. Le rock devient ici un moteur, une pulsation, toujours prêt à enflammer les foules.