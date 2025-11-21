Skip The Use annonce une grosse date au Zénith de Paris en 2026 !

Rendez-vous le 5 décembre 2026 !

Trois ans après la sortie de "Human Disorder", Skip The Use fait son grand retour sur le devant de la scène. Le groupe lillois a dévoilé un double-single, WE ARE GOOD / DISTORTER, qui annonce l'arrivée d’un nouvel album prévu pour 2026.

We Are Good explore le monde des enfants, en s’interrogeant sur ce qu’ils sont devenus, leurs rêves, leur avenir, et ce qu’ils ont à partager avec nous. Selon le groupe, une chose est certaine : ce morceau est fait pour danser. En live, il promet de faire bouger le public du début à la fin.

Quant à Distorter, il fait passer l’intensité au niveau supérieur avec des bpm accélérés. Ce titre en anglais combine des touches électro et punk, créant une énergie brute capable de retourner n’importe quelle salle de concert.

Régénéré et débordant d’une nouvelle énergie, Skip The Use prépare déjà ses fans à une expérience live exceptionnelle. Le concert tant attendu se tiendra au Zénith de Paris le 5 décembre 2026, où le combo défendra ses nouveaux titres avec toute la puissance et l’intensité qui font sa réputation.

Entre riffs enflammés et performances scéniques électrisantes, cette date parisienne s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de rock. Les billets devraient rapidement trouver preneur, alors il va falloir se montrer réactif pour ne pas manquer ce retour fracassant de Skip The Use sur scène.

