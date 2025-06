The Hives sur Virgin Radio pour parler du nouvel album "The Hives Forever Forever The Hives"

Un grand événement Virgin Radio !

C’est un grand événement sur Virgin Radio ! Le groupe punk rock suédois The Hives était dans nos locaux pour une rencontre exclusive avec nos auditeurs. Alors que leur très attendu nouvel album, The Hives Forever Forever The Hives, sortira le 29 août prochain, les cinq rockeurs sont venus partager les coulisses de ce projet explosif.

Avec déjà deux singles dévoilés, "Enough is Enough" et "Paint A Picture", le ton est donné : l’énergie brute et le style déchaîné du groupe sont plus vivants que jamais. Lors de leur passage, les membres de The Hives sont revenus sur la genèse de l’album, leur processus créatif, mais aussi sur l’évolution de leur carrière, depuis leurs débuts dans les années 90 jusqu’à aujourd’hui.

Un moment riche en anecdotes, en riffs, et en sourires, qui annonce un retour fracassant de l’un des groupes les plus emblématiques de la scène rock européenne. Rendez-vous le 29 août pour découvrir The Hives Forever Forever The Hives dans son intégralité !