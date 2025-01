Franz Ferdinand : un de leurs tubes franchit un cap !

Le groupe écossais Franz Ferdinand fait un retour remarqué avec la sortie de son nouvel album "The Human Fear", disponible depuis le 10 janvier 2025. Ce projet marque leur retour après sept ans d'absence.

Mais au-delà de cette actualité, c’est "Take Me Out", le tube emblématique du groupe sorti en 2004, qui continue de captiver les fans. Ce morceau a franchi un cap historique en dépassant le milliard d'écoutes sur Spotify, devenant ainsi le premier titre du groupe à atteindre ce seuil.

Kapranos, le leader du groupe, a remercié les fans pour leur soutien et a souligné l'importance de cette connexion avec le passé. Il déclare qu’il préfère se concentrer sur leur musique actuelle : "Nous venons d'apprendre que Take Me Out a atteint un milliard de streams sur Spotify. Merci à tous les streamers. Quoi qu'il en soit, assez parlé de ça. The Human Fear est ce que nous faisons en ce moment, et il sort demain."

We’ve just heard that ‘Take Me Out’ has reached one billion streams on @Spotify. Thanks to all you crazy streamers. Anyway, enough about that. The Human Fear is what we’re doing now and it’s out tomorrow. pic.twitter.com/91SN1FfxNX